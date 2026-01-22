超級暴風雪23日來襲 2億人受影響 北部部分地區體感溫度零下50度

一場近年來最具破壞性的冬季暴風雪，將從23日開始席捲全國大片地區，預計逾2億人受影響。（美聯社）

全美30個州接獲氣象預報警告，準備在本周末迎來一場近年來最具破壞性的冬季暴風雪；極端天氣將從23日開始席捲全國大片地區，預計逾2億人受影響，部分地區將創下歷史新低氣溫，體感氣溫甚至可能降至零下50度，並伴隨深達2呎的降雪、雨夾雪和冰雹。

氣象預報員警告，來自加拿大的北極冷空氣受冬季風暴傅恩(Winter Storm Fern)推動南下，北部平原地區將首先出現降雪和冰凍天氣，並在周末向南、向東蔓延，造成嚴重影響。習慣溫暖氣候的南部地區可能會被凍雨摧殘。部分地區受破壞程度可能堪比颶風肆虐，停電可能持續一周；民眾應做好準備。

氣象預報機構AccuWeather指出，部分受影響最嚴重地區可能迎來6到12吋降雪，阿巴拉契山脈部分地區積雪預計將達2呎。

巴爾的摩福斯45電視台氣象預報員傑貝利(Gerard Jebaily)表示，「對美國部分地區來說，這場風暴越來越像『特大號』風暴。」

天氣頻道(Weather Channel)通報，達科他州和密西根州 氣溫將驟降至零下15至30度，部分地區體感溫度將降至零下35至50度。

其中，明尼蘇達州德盧斯市(Duluth)體感溫度預計將降至零下49度。國家氣象局警告，如此低溫「危及生命」。

達拉斯國家氣象局辦公室警告，德州 北部和中部大部分地區氣溫23日晚間將降至冰點以下，並持續到25日；由於持續低溫，管道可能大規模受損，民眾應練習如何關閉止水閥。

隨著寒流向南推進，25日早晨，達拉斯、奧斯汀和奧克拉荷馬市的體感溫度可能降至零度以下。26日早晨，預計從德州到密西西比州的氣溫將創下新低。

南部地區氣溫驟降至冰點以下後，寒流將向東移動，進入新英格蘭 地區。預計東北部地區氣溫將比往年同期平均氣溫低20度。

國家氣象局建議民眾，現在就開始為這場影響巨大且持續時間較長的「大範圍暴風雪」做好準備，並密切關注天氣預報。