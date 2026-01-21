我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺殺前日相安倍晉三 兇手山上徹也被判無期徒刑

鮪魚罐疑染肉毒桿菌 召回後竟誤送全美多家超市

追討違約學貸 教育部延後實施 暫停多久不明 專家籲加快腳步償還

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
教育部原打算透過扣押薪資以強制催收違約學貸的嚴厲政策出現大轉彎，16日宣布延後實施。(美聯社)
教育部原打算透過扣押薪資以強制催收違約學貸的嚴厲政策出現大轉彎，16日宣布延後實施。(美聯社)

教育部原打算透過扣押薪資以強制催收違約學貸的嚴厲政策出現大轉彎，16日宣布延後實施，全美約900萬學貸欠款人可喘一口氣，專家提醒，這些人應把握機會加快腳步籌款還債。

CNBC報導，教育部去年12月底曾宣布，針對學貸欠款人，最快今年1月初開始扣押薪資；而去年夏季則已撤回扣押部分借款人社安金的計畫。

致力推動高等方教育可負擔性的非營利機構The Institute for College Access & Success負賣聯邦政策與倡議的副總裁贊皮尼(Michele Zampini)說，這一波推遲有助欠款人趁勢讓貸款恢復良好狀態、採行較經濟實惠的還款計劃、讓辛苦賺取的工資免遭扣押。

至於扣薪強制催收的計畫將暫停多久？教育部未明確表態。

教育部在宣布暫停扣押工資的新聞稿中稱，暫停強制催收旨在落實川普總統「大又美法案」的學貸系統改革；該法案為借款人提供更多擺脫違約困境的途徑、全面改革還款方案。

聯邦政府對聯邦債務握有極大追討權，可扣押借款人全部聯邦退稅款項以及部分工資、社安金和殘障福利金。

據統計，全美超過4200萬人背負學貸，未償債務超過1.6兆元。

專家提醒，趁著政府暫停催收期間，學貸欠款人應把握機會強化籌碼、避免薪資被扣押。

首先應馬上報稅，以確保獲得退稅。國稅局1月26日開始接受報稅。如果採電子報稅，通常21天內退稅。

其次，盡快還學貸，以降低薪資或社安福利被扣押的風險。

全國消費者法律中心(National Consumer Law Center)律師泰勒(Kyra Taylor)建議申請整合 貸款(loan consolidation)，將不同的聯邦學生債務打包成一筆新的聯邦學貸，整個流程最快只需要四周。另一方法是貸款重組(loan rehabilitation)，過程中有九個月在自願、合理且可負擔的前提下還款。

第三點是尋找負擔得起的還款計劃，以免再次違約。可到 StudentAid.gov 網站申請收入驅動型還款計畫 (IDR)，將每月還款額限制在可支配收入的一定比例內，並在通常20或25年期限內清債。

學貸 教育部 貸款

上一則

范斯副總統夫人懷第4寶：是男孩 預產期7月 首位任內生子副總統

下一則

庫存賣光 亞馬遜：關稅高成本將滲入物價 打臉去年「無漲價」說法

延伸閱讀

聯邦撤資衝擊大但紐約州民眾免加稅 霍楚：幸有這筆活水進帳

聯邦撤資衝擊大但紐約州民眾免加稅 霍楚：幸有這筆活水進帳
今年報稅前重要1步驟：開設國稅局線上帳戶

今年報稅前重要1步驟：開設國稅局線上帳戶
美官員拋與格陵蘭簽類似太平洋島國協定 專家看法兩極

美官員拋與格陵蘭簽類似太平洋島國協定 專家看法兩極
慈濟分會 免費助社區電子報稅

慈濟分會 免費助社區電子報稅

熱門新聞

達美航空（Delta Air Lines）。（路透）

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

2026-01-14 10:01
真實身分證（Real ID）。示意圖（美聯社）

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

2026-01-19 10:41
達美航空公司史上第一次出現高級艙銷售額超過經濟艙。圖為訪客參觀達美商務精英艙。（美聯社）

何謂美國的「K型經濟」 CNN：搭飛機就知

2026-01-17 01:00
陶宗利被押出家門。（路透）

明州苗族美國公民華氏14度 僅穿短褲和布希鞋、披毯子被ICE押走

2026-01-19 22:22
核磁共振儀示意圖。（美聯社）

花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商

2026-01-13 08:48
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51

超人氣

更多 >
住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇
林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　
購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」
谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩

谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩
WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲