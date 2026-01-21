追討違約學貸 教育部延後實施 暫停多久不明 專家籲加快腳步償還

教育部原打算透過扣押薪資以強制催收違約學貸的嚴厲政策出現大轉彎，16日宣布延後實施。(美聯社)

教育部 原打算透過扣押薪資以強制催收違約學貸 的嚴厲政策出現大轉彎，16日宣布延後實施，全美約900萬學貸欠款人可喘一口氣，專家提醒，這些人應把握機會加快腳步籌款還債。

CNBC報導，教育部去年12月底曾宣布，針對學貸欠款人，最快今年1月初開始扣押薪資；而去年夏季則已撤回扣押部分借款人社安金的計畫。

致力推動高等方教育可負擔性的非營利機構The Institute for College Access & Success負賣聯邦政策與倡議的副總裁贊皮尼(Michele Zampini)說，這一波推遲有助欠款人趁勢讓貸款 恢復良好狀態、採行較經濟實惠的還款計劃、讓辛苦賺取的工資免遭扣押。

至於扣薪強制催收的計畫將暫停多久？教育部未明確表態。

教育部在宣布暫停扣押工資的新聞稿中稱，暫停強制催收旨在落實川普總統「大又美法案」的學貸系統改革；該法案為借款人提供更多擺脫違約困境的途徑、全面改革還款方案。

聯邦政府對聯邦債務握有極大追討權，可扣押借款人全部聯邦退稅款項以及部分工資、社安金和殘障福利金。

據統計，全美超過4200萬人背負學貸，未償債務超過1.6兆元。

專家提醒，趁著政府暫停催收期間，學貸欠款人應把握機會強化籌碼、避免薪資被扣押。

首先應馬上報稅，以確保獲得退稅。國稅局1月26日開始接受報稅。如果採電子報稅，通常21天內退稅。

其次，盡快還學貸，以降低薪資或社安福利被扣押的風險。

全國消費者法律中心(National Consumer Law Center)律師泰勒(Kyra Taylor)建議申請整合 貸款(loan consolidation)，將不同的聯邦學生債務打包成一筆新的聯邦學貸，整個流程最快只需要四周。另一方法是貸款重組(loan rehabilitation)，過程中有九個月在自願、合理且可負擔的前提下還款。

第三點是尋找負擔得起的還款計劃，以免再次違約。可到 StudentAid.gov 網站申請收入驅動型還款計畫 (IDR)，將每月還款額限制在可支配收入的一定比例內，並在通常20或25年期限內清債。