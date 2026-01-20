遇ICE盤查出示REAL ID有用嗎？ 國安部：不能當公民證明

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
新版駕照「真實身分證」持有者，不能以此證明自己是美國公民。示意圖。(美聯社)
「今日美國報」18日報導，移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement)持續擴大查緝之際，愈來愈多美國民眾隨身攜帶護照或「護照卡」(passport card)以便證明身為美國公民。至於名稱為真實身分證(Real ID)的新版駕照是否能證明自己是美國公民，國土安全部的答案是：不能。

國土安全部指出，Real ID雖然可能驗證身分，但無法證明移民身分為何。

福斯新聞網(FOX)明尼亞波利斯-聖保羅(Minneapolis-St. Paul)地方電視台日前報導，明尼亞波利斯(另譯明尼阿波利斯)-聖保羅國際機場(Minneapolis-Saint Paul International Airport)機場員工指出，ICE幹員未來三周將在機場檢查旅客及機場工作人員的身分證明。不過，機場發言人對今日美國報說，機場並未接到移民執法行動的通知，但有注意到民眾對於擴大移民查緝的關切。

過去一周，明尼亞波利斯-聖保羅國際機場勞工工會指出，十多名工會成員在機場上班時被ICE幹員逮捕。

今日美國報報導，隨著移民掃蕩行動氣氛變得緊張，某些美國公民與取得永久居留權的綠卡持有人出門時隨身攜帶護照以備不時之需。

倡議組織「全國移民法律中心」(National Immigration Law Center)資深律師皮爾森(Lynn Damiano Pearson)表示，從某些案例當中得知，美國公民遭到移民幹員攔下，詢問移民身分。

比護照更方便攜帶的「護照卡」是皮夾大小的塑膠卡片，效期跟護照一樣，不能用來搭乘國際航班，但可以從陸地、海面到加拿大、墨西哥以及某些加勒比海國家旅行。第一次申辦護照卡的費用為成年人30元，未滿16歲兒童15元，續辦費用30元。護照跟護照卡都是可以證明美國公民身分的合法證件。

華府地區移民律師班納克(Ava Benach)接受地方新聞網站WTOP訪問時說，愈來愈多美國公民遇到被移民幹員攔下要求證明身分的狀況，證明身為美國公民的最佳證件就是美國護照。

班納克說，護照上有照片、有姓名，全國通用，至於出生證明(birth certificate)雖然也能證明是美國出生的美國公民，但若在馬里蘭州被攔下，出示卻是新墨西哥州核發的出生證明，移民幹員可能不熟悉，「而且隨身攜帶出生證明，看起來就很奇怪」。

護照 移民 美國公民

