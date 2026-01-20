兒童怎麼打疫苗？ 醫生不理會衛部建議 轉詢兒科學會

一位家長帶著孩子赴診所打疫苗；衛生部1月初刪減嬰幼兒疫苗接種建議清單，兒科醫生轉而依賴美國兒科學會的專業建議。(美聯社)

衛生部1月初刪減嬰幼兒疫苗 接種建議清單，兒科醫生未加理會，轉而依賴美國兒科學會(American Academy of Pediatrics，AAP)的專業建議。許多家長感到困惑焦慮，醫生則忙於回答提問。

衛生部修改兒童疫苗接種建議前，猶他州鹽湖城兒科醫師布朗斯坦(Ellie Brownstein)經常遇到家長猶豫著不願讓孩子打疫苗，但政府縮減常規嬰幼兒疫苗清單後，家長反過頭來擔心沒辦法讓孩子接種疫苗。支持疫苗的人變得直言不諱，想接種所有疫苗。

華盛頓郵報(The Washington Post)訪問美國兒科學會的兒科醫生與主管，他們表示，政府雖保證仍可免費接種疫苗，兒童免疫接種計畫改革仍造成混亂和焦慮。

目前醫生依賴的美國兒科學會建議與聯邦疾病防治中心 (CDC )2025年初所發布指導意見如出一轍。但是川普總統去年12月指示衛生部門重新評估疫苗接種計畫，認為全美兒童接種疫苗過多；此一說法與研究人員、醫學協會以及CDC資深科學家的看法矛盾。

CDC於1月5日發布公告，保留政府對兒童麻疹和小兒麻痺等核心疫苗的整體建議，但不再建議所有兒童接種其他若干疾病疫苗。醫學協會和公衛專家警告，這麼做恐危及兒童健康。

醫學協會、公衛倡議者和民主黨執政州的官員猛烈抨擊兒童疫苗接種計畫修訂，認為美國與他國進行比較存有誤導，其他國家人口較少、多樣性較低而且享有全民醫療健保。

在費城以北約32哩的藥局Skippack Pharmacy，藥劑師艾閔(Mayank Amin)持續為兒童接種疫苗，特別是需要接種才能上學的移民兒童，許多費用由聯邦疫苗計畫支付，衛生部(HHS)的官員表示，該計畫仍將持續。

艾閔的患者很少有人提到CDC疫苗接種變更，他表示許多家長傾向於聽取當地醫療機構建議，而非聯邦政府指示。