電價飆漲 成期中選舉熱門議題 候選人紛提解法

記者顏伶如／綜合報導
全美電費上漲幅度超越通貨膨脹率，如何降低電價被許多政治人物當作今年期中選舉的主要政見。(路透)
全美電費上漲幅度超越通貨膨脹率，如何降低電價被許多政治人物當作今年期中選舉的主要政見。(路透)

華爾街日報分析，通膨高漲期間，電價上漲速度遠超過其他生活開銷，使得電費在期中選舉之前成為備受矚目的議題。根據勞工部統計，2025年12月間，全美平均電費比一年前同期增加6.7%，從2020年以來則上漲38%。相較之下，整體消費者物在12月間則上漲2.7%。電費飆高主要原因是人工智慧數據中心紛紛設立，今年有36州將舉行州長選舉，不少政治人物把解決電價問題列為主要政見。

報導指出，自從川普總統二度執政以來，降低油價是主要目標，同時積極說服石油企業擴大開採，但電價問題卻變得越來越棘手。

川普政府官員16日在白宮與賓州、俄亥俄州、維吉尼亞州等州長開會，商討如何促使全國規模最大的電力供應商舉行緊急電力拍賣。官員們希望全國規模最大的科技公司應該自行籌措電力，或者為興建新電廠承擔花費，以緩解民眾因為數據中心導致電費上升而產生的憂慮。

共和黨密蘇里州聯邦參議員霍利(Josh Hawley)10月致函公共事業執行長的信中寫道，密州家庭如今為了電費帳單而掙扎。霍利指出，電價上漲令人擔心，住宅用電不應該為龐大、耗電的新建數據中心埋單。

密州能源供應商Ameren Missouri則表示，旗下推出的住宅電價已是全國最低價格之一，但理解霍利的關切，因為家庭生活開銷上漲確實帶來真實挑戰。

密州新推出的州法，旨在確保大型用電客戶必須承擔供電網絡成本。

勞倫斯柏克萊國家實驗室(Lawrence Berkeley National Laboratory)指出，老舊設備更新、遭到風暴或野火侵襲的災後重建、各州再生能源計畫等，都是電價走高的因素。

想要迅速解決電價問題難度頗高，但美國已經為通膨焦頭爛額，今年又碰到選舉年。公共事業投資公司Reaves Asset Management總裁巴萊特(John Bartlett)說，電價將成為36州州長選舉的重要議題。

