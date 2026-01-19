周末票房 「28年毀滅倒數：人骨聖殿」衝第二

我的頻道

編譯彭馨儀／綜合報導
儘管票房趕不上「阿凡達3：火與燼」，但末日恐怖片「28年毀滅倒數：人骨聖殿」依然獲得許多影評和影迷的肯定。(美聯社)
更多人周末選擇看「阿凡達3：火與燼」(Avatar: Fire and Ash)。導演卡麥隆(James Cameron)的這部史詩鉅作以1330萬元的票房連續第五周蟬聯北美票房冠軍。同時，迪士尼(Walt Disney Co.)的「動物方城市2」(Zootopia 2)成為美國電影協會(MPA)史上票房最高的動畫電影。

由妮亞達科斯塔(Nia DaCosta)執導的「28年毀滅倒數：人骨聖殿」(28 Years Later: The Bone Temple)，以1300萬元的票房位居第二，緊追「阿凡達3」在後。預計金恩博士紀念日(Martin Luther King Jr. Day)假期20日結束時，票房將達到1500萬元，但仍落後於「阿凡達3」預計的1720萬元。

索尼影業(Sony Pictures)發行，雷夫范恩斯(Ralph Fiennes)和傑克歐康納(Jack O’Connell)主演的電影「人骨聖殿」在過去的周末在3506家影院大規模上映，目前在影評網站「爛番茄」(Rotten Tomatoes)上的新鮮度高達93%，PostTrak民調顯示，72%的觀眾表示絕對會推薦這部電影。

「動物方城市2」名列第三，上映第八周票房收入880萬元。該片全球票房目前已達17億元，超越「頭腦特工隊2」(Inside Out 2)，成為MPA史上票房最高的動畫電影，目前躋身影史全球票房第九高電影之列。

「家弒服務」以850萬元的票房位居第四。這部由獅門影視(Lionsgate Films)發行的電影製作成本僅3500萬元，全球票房已接近2.5億元。

名列第五的是「橫衝直闖」(Marty Supreme)，該片以7970萬元的累計票房成為A24北美票房最高的影片。

「魔戒現身」(Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring)和「雙城奇謀」(The Two Towers)本周末也重返戲院，兩部影片均躋身票房前十，票房分別為360萬元和240萬元。

迪士尼 民調 索尼

