ChatGPT將播廣告 OpenAI：機器人答案不受影響

編譯王曉伯／綜合報導　
OpenAI日前宣布，將在未來數周內開始針對聊天機器人ChatGPT的免費版與平價訂閱版「Go」測試投放廣告功能。(歐新社)
OpenAI日前宣布，將在未來數周內開始針對聊天機器人ChatGPT的免費版與平價訂閱版「Go」測試投放廣告功能。OpenAI強調，聊天機器人提供的答案不會受到廣告贊助商的影響。OpenAI此舉顯示在人工智慧(AI)的高昂成本上，OpenAI也終於走上廣告模式。

OpenAI在一份聲明中指出，廣告內容將以贊助產品或服務的形式，出現在使用者與聊天機器人的對話內容下方。Premium Pro和企業版訂閱戶將維持無廣告體驗。

廣告會「明確標示」，不會投放敏感與法規限制的議題，包括生理健康、心理健康與政治相關內容。此外，也不會對18歲以下的青少年用戶顯示廣告。

OpenAI為其聊天機器人開啟廣告模式，預料將為該公司帶來可觀的收益。事實上，有關OpenAI要走向廣告模式的傳言早就在市場傳開，OpenAI此舉也是因為對AI成本壓力不勝負荷所致

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）長期以來一直表達他對廣告的反感，理由是擔心廣告可能會讓用戶對ChatGPT的內容產生不信任感。為了解決這些疑慮，OpenAI承諾廣告絕不會影響ChatGPT的回答，且用戶與廣告商之間的對話將保持私密。

奧特曼之前曾在November X post發文表示，OpenAI將在未來8年期間投下1.4兆元來建設其AI架構。他預期沒有公開上市交易的OpenAI，今年營收可望在200億元以上，但是要實現OpenAI未來的投資計畫，營收必須繼續成長。

廣告的整合一直是生成式AI聊天機器人面臨的關鍵問題，各家公司大多不願用廣告來打斷用戶體驗。但營運AI服務的巨額成本，可能已迫使OpenAI不得不採取行動。在OpenAI近10億用戶中，只有一小部分人支付訂閱服務費用，使得公司面臨尋找新收入來源的壓力。

自ChatGPT於2022年推出以來，OpenAI的估值在幾輪融資中已飆升至5000億美元，高於任何其他私營公司。部分人士預期，OpenAI可能以1兆美元的估值上市。

透過導入廣告的做法，OpenAI的商業模式將更接近科技巨頭谷歌（Google）和Meta，這兩家公司都在自家免費服務的基礎上，建立了龐大的廣告帝國。

