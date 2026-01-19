報復美軍遇襲 中央司令部三炸敘利亞

美軍地勤人員正在為一架F-15E型戰鬥機掛載2000磅的GBU-31型導引炸彈，準備出擊敘利亞境內的伊斯蘭國據點。(路透)

美軍16日對敘利亞 西北部目標發動空襲，中央司令部(CENTCOM)發表聲明指出攻擊行動成功擊斃一名凱達組織(al-Qaeda)頭目，他與上月13日伏擊並殺害兩名美軍、一名美籍口譯員的伊斯蘭國恐怖組織(ISIS)槍手有直接關聯。

綜合國會山莊報(The Hill)和各大電視新聞網報導，中央司令部17日確認死者為比拉爾·哈桑·賈西姆(Bilal Hasan al-Jasim)，他是名「經驗豐富的恐怖分子頭目」。中央司令部司令海軍上將庫柏(Brad Cooper)在新聞稿中表示：「這名與三名美國人死亡事件有關的恐怖分子被擊斃，表明我們追緝並打擊我軍的恐怖分子之決心。任何策劃、實施或煽動攻擊美國公民 和我軍人員的人都沒有任何安全的藏身之處，我們必將找到你們。」

這是自12月19日以來美軍第三次打擊敘利亞境內的ISIS目標，行動代號為「鷹眼打擊行動」(Operation Hawkeye Strike)，是為了報復三名美國人遭恐怖分子殺害。

一名滲透當地安全部隊的ISIS槍手，12月13日在敘利亞歷史名城帕爾米拉(Palmyra)發動襲擊，造成兩名愛荷華州國民兵成員，25歲的中士托雷斯-托瓦爾(Edgar Brian Torres-Tovar)及29歲中士霍華德(William Nathaniel Howard)，及來自密西根州、擔任翻譯的軍方文職雇員曼蘇爾·薩卡特(Ayad Mansoor Sakat)喪生，另有多人受傷。

中央司令部稱在鷹眼打擊行動中，美軍及該地區盟軍夥伴已打擊了100多個ISIS基礎設施和武器目標。中央司令部表示過去一年美國及盟友部隊在敘利亞境內抓獲了300多名ISIS武裝分子、擊斃20多人，清除了對美國和地區安全構成直接威脅的恐怖分子。

敘利亞臨時總統夏拉(Ahmed al-Sharaa)領導的政府支持美國的報復性攻擊，也配合反恐行動，表明其立場與前阿塞德 (Bashar Assad)政權有所不同。去年11月，川普總統稱讚夏拉是一位「非常強力的領導人」和「一位硬漢」。