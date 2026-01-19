報復美軍遇襲 中央司令部三炸敘利亞

我的頻道

編譯廖振堯／綜合報導
美軍地勤人員正在為一架F-15E型戰鬥機掛載2000磅的GBU-31型導引炸彈，準備出擊敘利亞境內的伊斯蘭國據點。(路透)
美軍地勤人員正在為一架F-15E型戰鬥機掛載2000磅的GBU-31型導引炸彈，準備出擊敘利亞境內的伊斯蘭國據點。(路透)

美軍16日對敘利亞西北部目標發動空襲，中央司令部(CENTCOM)發表聲明指出攻擊行動成功擊斃一名凱達組織(al-Qaeda)頭目，他與上月13日伏擊並殺害兩名美軍、一名美籍口譯員的伊斯蘭國恐怖組織(ISIS)槍手有直接關聯。

綜合國會山莊報(The Hill)和各大電視新聞網報導，中央司令部17日確認死者為比拉爾·哈桑·賈西姆(Bilal Hasan al-Jasim)，他是名「經驗豐富的恐怖分子頭目」。中央司令部司令海軍上將庫柏(Brad Cooper)在新聞稿中表示：「這名與三名美國人死亡事件有關的恐怖分子被擊斃，表明我們追緝並打擊我軍的恐怖分子之決心。任何策劃、實施或煽動攻擊美國公民和我軍人員的人都沒有任何安全的藏身之處，我們必將找到你們。」

這是自12月19日以來美軍第三次打擊敘利亞境內的ISIS目標，行動代號為「鷹眼打擊行動」(Operation Hawkeye Strike)，是為了報復三名美國人遭恐怖分子殺害。

一名滲透當地安全部隊的ISIS槍手，12月13日在敘利亞歷史名城帕爾米拉(Palmyra)發動襲擊，造成兩名愛荷華州國民兵成員，25歲的中士托雷斯-托瓦爾(Edgar Brian Torres-Tovar)及29歲中士霍華德(William Nathaniel Howard)，及來自密西根州、擔任翻譯的軍方文職雇員曼蘇爾·薩卡特(Ayad Mansoor Sakat)喪生，另有多人受傷。

中央司令部稱在鷹眼打擊行動中，美軍及該地區盟軍夥伴已打擊了100多個ISIS基礎設施和武器目標。中央司令部表示過去一年美國及盟友部隊在敘利亞境內抓獲了300多名ISIS武裝分子、擊斃20多人，清除了對美國和地區安全構成直接威脅的恐怖分子。

敘利亞臨時總統夏拉(Ahmed al-Sharaa)領導的政府支持美國的報復性攻擊，也配合反恐行動，表明其立場與前阿塞德(Bashar Assad)政權有所不同。去年11月，川普總統稱讚夏拉是一位「非常強力的領導人」和「一位硬漢」。

