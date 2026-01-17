47.9萬件→53.4萬件 美國人聲請破產去年飆增12%

破產資料平台Epiq AACER的最新數據顯示，愈來愈多美國人聲請破產，個人破產聲請案件總數從2024年的47萬8752宗躍升至2025年的53萬3949宗，增幅達12%，這再次顯示物價上漲、經濟不平衡導致一些家庭陷入財務困境。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，聲請破產可以幫助消費者重整財務、停止催收電話，並免除部分或全部債務。但這種解脫並非沒有代價，破產會嚴重損害信用評分及購屋能力，並增加未來申貸難度。

Epiq追蹤依破產法第7章、第11章、第13章的破產聲請，資料來自聯邦法院電子資料庫PACER系統。除了個人，商業破產聲請數量也在上升，2025年較去年增加了5%，包括Forever 21、Joann Fabrics等零售商，即使在破產保護後也經營不下去。

全國消費者法律中心(National Consumer Law Center)資深律師拉奧(John Rao)表示，美國人通常會盡可能拖延聲請破產的時間，所以他們聲請破產的決定性因素並不一定與當前景氣或經濟問題相關，「經濟狀況往往需要一段時間才會轉化為更高的破產率。」但他指出醫療保險 費用上漲、信用卡債務攀升、學貸還款重啟，是導致破產的主要催化劑；此外通膨率雖然從2022年達到40年最高點後有所回落，仍高於聯準會2%的年度目標，使得民眾在償還債務的同時更難支付各項開支，「當帳單不斷累積、信用卡餘額不斷增加，所有壓力最終會讓人不堪重負。」

CBS News去年12月的一項民調 發現，大多數民眾難以負擔美國的基本生活成本，包括醫療保健、食品、住房。因此破產可能比你想像的更常見，根據線上借貸市場LendingTree的2025年報告，十分之一的美國人在人生某個階段會聲請破產。

不過專家強調，商業和個人破產數量增加，代表經濟正回歸新冠疫情 前的常態。疫情期間由於政府注資幫助企業和家庭，破產數量下降；延遲還款計畫也為一些屋主、車主提供更多房貸車貸的喘息空間。然而這些救濟措施失效後，破產聲請數便開始攀升，數據顯示自2022年開始一直呈現上升趨勢。