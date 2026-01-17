我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ICE探員：「我只有高中學歷但年薪20萬」 影片引熱議

每天生吃百隻麵包蟲、蟑螂 芝城男：味道像奶油爆米花

ICE明州抓捕 美公民遭拖下車關押 「我是殘障人士」

編譯盧炯燊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
明尼蘇達州身障女子拉赫曼遭ICE人員強行拉下車後拘捕扣押的影片，在網路引起爭議。拉赫曼是美國公民，聲稱當時自己是要前往醫院看診，經過示威現場而被當作抗議者遭強行逮捕。(美聯社)
明尼蘇達州身障女子拉赫曼遭ICE人員強行拉下車後拘捕扣押的影片，在網路引起爭議。拉赫曼是美國公民，聲稱當時自己是要前往醫院看診，經過示威現場而被當作抗議者遭強行逮捕。(美聯社)

移民暨海關執法局(ICE)在明尼蘇達州嚴厲打擊非法移民及鎮壓抗議行動，爭議不斷。最新一起案例是一名準備前往看病的女子遭ICE幹員暴力拖出車外加以拘捕，經查該名女子是美國公民，但國土安全部(DHS)指稱該女子是煽動者。整個抓人過程的影片在網路流傳，至今已有數百萬次點擊瀏覽。

事發於13日，涉案女子拉赫曼(Aliya Rahman)表示，當時正要前往創傷性腦損傷中心預約看診，在一個十字路口遇到ICE執法人員。據悉當時ICE執法人員正執行打擊非法移民行動，遭多名抗議者駕車攔路，吹起哨子、響起喇叭聲及大聲呼喊阻止。

目擊者現場拍攝的影片顯示，拉赫曼的汽車正與另一輛擋路車輛並排停放，ICE人員要求她下車時，拉赫曼緊緊抓住駕駛座車門拒不配合，並向現場圍觀人群高喊「我是殘障人士，我要去看醫生。」

一名佩戴口罩與墨鏡的ICE人員砸碎拉赫曼副駕駛座的車窗，強行將她拖出車外，隨後多名幹員抬著她的胳膊及大腿，將她押上警車。

拉赫曼在獲釋後發聲明說，由於自己身體殘障，所以當時才沒有下車及移動，ICE人員將她的手臂反扭到背後強押上車。她在拘留中心內要求治療但遭拒絕。

她在聲明中說在被拘留後以為死定了，因此為自己還能活著感到幸運。

拉赫曼說，蒙面人把她從車裡拖出來時，就像對待動物一樣，即使她向對方表明自己是殘障者也沒用。在拘留期間多次要求看醫生沒人理會，直至失去意識才被送往醫院。

她的律師稱，拉赫曼是因遭襲擊受傷而接受治療，在治療後出院才獲釋放。

國土安全部發言人15日發聲明反駁拉赫曼說法，並指稱對方是煽動者，「無視執法人員多次要求將車輛移離現場的命令」；又說她與另外6人同時被捕。

發言人沒有說明是否起訴拉赫曼，也未回應她聲稱要求治療被拒絕的說法。

拉赫曼被捕的影片至今已有數百萬個點擊，是近日ICE執法人員在明州執行任務的相關影片裡，獲最多瀏覽次數的貼文之一。

ICE 非法移民 國土安全部

上一則

47.9萬件→53.4萬件 美國人聲請破產去年飆增12%

延伸閱讀

ICE出沒南布碌崙華社抓7人 莊文怡發聲譴責

ICE出沒南布碌崙華社抓7人 莊文怡發聲譴責
高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議
談明州槍案軟化？ 川普：看到雙方如此 令人難過

談明州槍案軟化？ 川普：看到雙方如此 令人難過
ICE突襲工地 蒙地貝婁工人跳屋頂逃命

ICE突襲工地 蒙地貝婁工人跳屋頂逃命

熱門新聞

達美航空（Delta Air Lines）。（路透）

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

2026-01-14 10:01
核磁共振儀示意圖。（美聯社）

花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商

2026-01-13 08:48
俄羅斯總統普亭去年8月15日抵達阿拉斯加，與美國總統川普舉行高峰會。 美聯社

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

2026-01-10 09:03
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
國會參院老齡委員會召開聽證會，點名指控中國是跨國詐騙集團的重要幕後推手。圖為以對中鷹派立場而知名的委員會主席斯科特。(聽證會直播截圖，參院老齡委員會提供)

詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許

2026-01-15 10:35
民航機師待遇雖高，但必須受嚴格聯邦法規限制，並且承受許多挑戰與壓力。(美聯社)

美航機師網曬薪水單「有很多0」6位數年薪羨煞網友

2026-01-10 01:05

超人氣

更多 >
65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅
川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險
淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場

淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場
27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她

27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她
高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議