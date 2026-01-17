ICE明州抓捕 美公民遭拖下車關押 「我是殘障人士」

明尼蘇達州身障女子拉赫曼遭ICE人員強行拉下車後拘捕扣押的影片，在網路引起爭議。拉赫曼是美國公民，聲稱當時自己是要前往醫院看診，經過示威現場而被當作抗議者遭強行逮捕。(美聯社)

移民暨海關執法局(ICE )在明尼蘇達州嚴厲打擊非法移民 及鎮壓抗議行動，爭議不斷。最新一起案例是一名準備前往看病的女子遭ICE幹員暴力拖出車外加以拘捕，經查該名女子是美國公民，但國土安全部 (DHS)指稱該女子是煽動者。整個抓人過程的影片在網路流傳，至今已有數百萬次點擊瀏覽。

事發於13日，涉案女子拉赫曼(Aliya Rahman)表示，當時正要前往創傷性腦損傷中心預約看診，在一個十字路口遇到ICE執法人員。據悉當時ICE執法人員正執行打擊非法移民行動，遭多名抗議者駕車攔路，吹起哨子、響起喇叭聲及大聲呼喊阻止。

目擊者現場拍攝的影片顯示，拉赫曼的汽車正與另一輛擋路車輛並排停放，ICE人員要求她下車時，拉赫曼緊緊抓住駕駛座車門拒不配合，並向現場圍觀人群高喊「我是殘障人士，我要去看醫生。」

一名佩戴口罩與墨鏡的ICE人員砸碎拉赫曼副駕駛座的車窗，強行將她拖出車外，隨後多名幹員抬著她的胳膊及大腿，將她押上警車。

拉赫曼在獲釋後發聲明說，由於自己身體殘障，所以當時才沒有下車及移動，ICE人員將她的手臂反扭到背後強押上車。她在拘留中心內要求治療但遭拒絕。

她在聲明中說在被拘留後以為死定了，因此為自己還能活著感到幸運。

拉赫曼說，蒙面人把她從車裡拖出來時，就像對待動物一樣，即使她向對方表明自己是殘障者也沒用。在拘留期間多次要求看醫生沒人理會，直至失去意識才被送往醫院。

她的律師稱，拉赫曼是因遭襲擊受傷而接受治療，在治療後出院才獲釋放。

國土安全部發言人15日發聲明反駁拉赫曼說法，並指稱對方是煽動者，「無視執法人員多次要求將車輛移離現場的命令」；又說她與另外6人同時被捕。

發言人沒有說明是否起訴拉赫曼，也未回應她聲稱要求治療被拒絕的說法。

拉赫曼被捕的影片至今已有數百萬個點擊，是近日ICE執法人員在明州執行任務的相關影片裡，獲最多瀏覽次數的貼文之一。