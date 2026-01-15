我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華清池楊貴妃露點雕像遭舉報不雅 中官媒：扼殺創作活力

Grok「火辣模式」替真人脫衣惹議 馬斯克不敵全球壓力讓步了

「移民恐成公共負擔」1/21起暫停受理75國簽證

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國政府陸續限制特定國家的公民取得美國簽證，14日並一口氣宣布暫停受理75國的申請。圖為一名葉門裔美國人舉牌抗議這項政策。（路透）
美國政府陸續限制特定國家的公民取得美國簽證，14日並一口氣宣布暫停受理75國的申請。圖為一名葉門裔美國人舉牌抗議這項政策。（路透）

國務院14日宣布，自21日起，暫停受理75個國家公民的移民簽證申請，其中包括阿富汗、伊朗、俄羅斯、泰國、巴西、索馬利亞等國在內；因為川普政府認為，這75國公民在美國生活期間可能需要公共福利援助，會成為美國的「公共負擔」（public charge）。

包括伊朗、俄、泰等國 未見中國及台灣

這75國未包括中國及台灣。

國務院表示，該暫停措施是根據去年11月發布的命令，該命令針對可能成為美國「公共負擔」的潛在移民，進一步收緊入境規範；美國大使館和領事館官員已獲指示，全面徹底審查簽證申請人。

不過，這項最新宣布的暫停措施並不適用於非移民簽證、臨時旅遊簽證或商務簽證申請人。美聯社報導，美國將主辦或協辦2026年世界盃和2028年奧運，預計未來幾個月及幾年內的非移民簽證需求，將大幅增加。

國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）表示，「川普政府將終結任何企圖濫用美國移民制度、從美國人民身上榨取財富的行為。在國務院重新評估移民處理程序，以防止企圖領取福利和公共救濟的外國公民入境期間，將暫停處理來自這75國的移民簽證申請。」

川普政府之前已嚴格限制數十個國家公民的移民和非移民簽證申請，其中許多國家位於非洲、亞洲和拉丁美洲。國務院12日表示，自川普總統上任以來，已撤銷超過10萬份簽證。川普政府也採取更嚴格的簽證政策，其中包括加強審查申請者的社群媒體內容，並擴大簽證審核範圍。

聯邦法律本來就要求永久居留權或合法身份者必須證明他們不會成為公共負擔，但川普在第一任期內，擴大了可能導致申請人被取消資格的公共福利項目範圍；他的第二任期政府去年11月發布的命令，將福利項目定義範圍進一步擴大。

將禁近半合法移民 1年約31.5萬人被拒

路透報導，智庫卡托研究所(Cato Institute)移民研究主任畢爾(David J. Bier)聲明表示，「事實證明，本屆政府擁有美國有史以來最反對合法移民的政策。」「（14日宣布的）這項舉措將禁止近一半合法移民進入美國，光是未來一年內，就將有大約31萬5000名合法移民被拒於門外。」

哥倫比亞大學法學院移民權利診所主任穆克吉（Elora Mukherjee）指出，「儘管政府聲稱該決定是出於公共利益的考量，但我們看到的是對於棕色人種和黑人為主國家的移民，政府決意摧毀他們進入美國的幾乎所有合法途徑。」

移民 簽證 川普

上一則

民調：7成受訪民眾認為美國不應軍事介入伊朗

延伸閱讀

被問是誰在拖延俄烏和平協議？川普給答案

被問是誰在拖延俄烏和平協議？川普給答案
反制川普覬覦野心 格陵蘭：將有更多北約部隊進駐

反制川普覬覦野心 格陵蘭：將有更多北約部隊進駐
川普施壓奏效 參院51比50一票之差封殺限制對委動武決議

川普施壓奏效 參院51比50一票之差封殺限制對委動武決議
對川普喊「戀童癖保護者」 福特工人遭停職

對川普喊「戀童癖保護者」 福特工人遭停職

熱門新聞

一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
核磁共振儀示意圖。（美聯社）

花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商

2026-01-13 08:48
俄羅斯總統普亭去年8月15日抵達阿拉斯加，與美國總統川普舉行高峰會。 美聯社

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

2026-01-10 09:03
華裔妻子槍殺丈夫侄兒，由於認罪協議獲得輕判，只須接受10年的社區監管而幾乎毋須入獄。德州警方示意圖，非新聞事件圖。(路透)

嫌住太久引衝突 德州華女殺侄子一理由免坐牢

2026-01-07 20:11
達美航空（Delta Air Lines）。（路透）

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

2026-01-14 10:01
福特汽車（Ford）。（路透）

年薪上看16萬的汽車維修工 福特為何嚴重缺人？

2026-01-07 09:37

超人氣

更多 >
美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理
死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉
每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命

每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命
CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道
ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議