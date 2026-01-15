「移民恐成公共負擔」1/21起暫停受理75國簽證

美國政府陸續限制特定國家的公民取得美國簽證，14日並一口氣宣布暫停受理75國的申請。圖為一名葉門裔美國人舉牌抗議這項政策。（路透）

國務院14日宣布，自21日起，暫停受理75個國家公民的移民簽證 申請，其中包括阿富汗、伊朗、俄羅斯、泰國、巴西、索馬利亞等國在內；因為川普 政府認為，這75國公民在美國生活期間可能需要公共福利援助，會成為美國的「公共負擔」（public charge）。

包括伊朗、俄、泰等國 未見中國及台灣

這75國未包括中國及台灣。

國務院表示，該暫停措施是根據去年11月發布的命令，該命令針對可能成為美國「公共負擔」的潛在移民，進一步收緊入境規範；美國大使館和領事館官員已獲指示，全面徹底審查簽證申請人。

不過，這項最新宣布的暫停措施並不適用於非移民簽證、臨時旅遊簽證或商務簽證申請人。美聯社報導，美國將主辦或協辦2026年世界盃和2028年奧運，預計未來幾個月及幾年內的非移民簽證需求，將大幅增加。

國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）表示，「川普政府將終結任何企圖濫用美國移民制度、從美國人民身上榨取財富的行為。在國務院重新評估移民處理程序，以防止企圖領取福利和公共救濟的外國公民入境期間，將暫停處理來自這75國的移民簽證申請。」

川普政府之前已嚴格限制數十個國家公民的移民和非移民簽證申請，其中許多國家位於非洲、亞洲和拉丁美洲。國務院12日表示，自川普總統上任以來，已撤銷超過10萬份簽證。川普政府也採取更嚴格的簽證政策，其中包括加強審查申請者的社群媒體內容，並擴大簽證審核範圍。

聯邦法律本來就要求永久居留權或合法身份者必須證明他們不會成為公共負擔，但川普在第一任期內，擴大了可能導致申請人被取消資格的公共福利項目範圍；他的第二任期政府去年11月發布的命令，將福利項目定義範圍進一步擴大。

將禁近半合法移民 1年約31.5萬人被拒

路透報導，智庫卡托研究所(Cato Institute)移民研究主任畢爾(David J. Bier)聲明表示，「事實證明，本屆政府擁有美國有史以來最反對合法移民的政策。」「（14日宣布的）這項舉措將禁止近一半合法移民進入美國，光是未來一年內，就將有大約31萬5000名合法移民被拒於門外。」

哥倫比亞大學法學院移民權利診所主任穆克吉（Elora Mukherjee）指出，「儘管政府聲稱該決定是出於公共利益的考量，但我們看到的是對於棕色人種和黑人為主國家的移民，政府決意摧毀他們進入美國的幾乎所有合法途徑。」