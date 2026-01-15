我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華清池楊貴妃露點雕像遭舉報不雅 中官媒：扼殺創作活力

Grok「火辣模式」替真人脫衣惹議 馬斯克不敵全球壓力讓步了

美中台關係座談 1/27華府登場 國民黨主席鄭麗文擬上半年訪美

【華府訊】
聽新聞
test
0:00 /0:00
「美中台三角關係最新發展及其前景」國會山莊演講座談會27日舉行。( 主辦方提供)
「美中台三角關係最新發展及其前景」國會山莊演講座談會27日舉行。( 主辦方提供)

由「台灣智庫」台北論壇基金會董事長蘇宏達博士與副董事長寇健文博士主辦、「華府智庫」台美關係研究中心協辦的「美中台三角關係最新發展及其前景」國會山莊演講座談會，將於27日(周二)上午11時30分至下午2時，在國會山莊雷鳴眾議員辦公大樓舉行。

該座談會由台美關係研究中心理事長王燕怡博士與執行副理事長巫和怡博士共同協辦，期望深入交流，促進僑界、學界與政策圈對當前國際情勢的理解。主辦單位表示，隨著美中競逐持續升溫，台灣在區域安全與國際秩序中的角色愈發關鍵，此次座談具有高度時效性與政策參考價值。

華府特區影子參議員(shadow senator)史特勞斯(Paul Strauss)將應邀致詞。主講人涵蓋台灣與美國學界重量級學者。包括去年5月接任台北論壇基金會董事長的蘇宏達，同時是台北國立台灣大學政治學系教授，長期研究國際政治與歐洲安全議題。

蘇宏達華府行前表示，國民黨鄭麗文主席日前特別邀請他前往國民黨中央，就此行率團到美國華府十天拜會國會、政府單位和各智庫交換意見，並希望蘇能夠向美方協助說明國民黨在外交國安、兩岸、甚至國防預算上的立場。

鄭麗文在會談中特別提到，國民黨非常重視和美國的關係，她個人也一定會於上半年擇期前往華府訪問。蘇宏達也就此分別拜會了國民黨最高總顧問王金平、副主席李乾龍及張榮恭，廣善並坦誠就台美關係各個面向交換意見。

講座另位主講人寇健文，為台北論壇基金會副董事長，現任國立政治大學政治學系及東亞研究所特聘教授，對兩岸關係與東亞政治發展有深入研究。

德州山姆休士頓州立大學副教授、政治評論家翁履中博士亦將與會發表看法。

成立於1993年的台北論壇基金會，為跨黨派、跨學科的非營利智庫，董事會成員來自工商、學界、政界退休人士及民間團體領袖，長期致力於國際政治、兩岸關係及台灣整體戰略研究。基金會前董事長蘇起現任榮譽董事長。本次訪美隨行人員尚包括研究員黃韻如。

該講座將免費招待午餐。報名請電巫和怡(571)455-6888。 講座地址：Room 2044, Rayburn House Office Building, Capitol Hill, 45 Independence Ave S.W. Washington, DC 20515。參加者從該大樓正門進入Rayburn Building，可乘坐捷運地鐵至Capitol South Metro下車後步行三分鐘，附近也有付費停車場或路邊付費車位。

華府特區 國民黨 鄭麗文

上一則

特斯拉自駕輔助駛系統 取消買斷選項 改月付費制

下一則

對總統喊「戀童癖保護者」 福特工人被停職 川普豎中指回敬

延伸閱讀

美中台關係座談1/27華府登場 鄭麗文擬上半年訪美

美中台關係座談1/27華府登場 鄭麗文擬上半年訪美
指蔣萬安走自己的路 黃暐瀚點5字：就是與鄭麗文的差別

指蔣萬安走自己的路 黃暐瀚點5字：就是與鄭麗文的差別
遭預言國民黨2026大敗 鄭麗文：藍白合順利、努力完成黨內提名

遭預言國民黨2026大敗 鄭麗文：藍白合順利、努力完成黨內提名
蔣經國逝世38周年 鄭麗文謁陵：承續為台海和平搭橋精神

蔣經國逝世38周年 鄭麗文謁陵：承續為台海和平搭橋精神

熱門新聞

一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
核磁共振儀示意圖。（美聯社）

花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商

2026-01-13 08:48
俄羅斯總統普亭去年8月15日抵達阿拉斯加，與美國總統川普舉行高峰會。 美聯社

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

2026-01-10 09:03
華裔妻子槍殺丈夫侄兒，由於認罪協議獲得輕判，只須接受10年的社區監管而幾乎毋須入獄。德州警方示意圖，非新聞事件圖。(路透)

嫌住太久引衝突 德州華女殺侄子一理由免坐牢

2026-01-07 20:11
達美航空（Delta Air Lines）。（路透）

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

2026-01-14 10:01
福特汽車（Ford）。（路透）

年薪上看16萬的汽車維修工 福特為何嚴重缺人？

2026-01-07 09:37

超人氣

更多 >
美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理
死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉
每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命

每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命
CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道
ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議