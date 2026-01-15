特斯拉自駕輔助駛系統 取消買斷選項 改月付費制

我的頻道

編譯彭馨儀／綜合報導
特斯拉電動車的全自動輔助駕駛(FSD)系統自2月14日起，不再提供一次性買斷選項，只能按月付費訂購。(路透)
特斯拉電動車的全自動輔助駕駛(FSD)系統自2月14日起，不再提供一次性買斷選項，只能按月付費訂購。(路透)

馬斯克(Elon Musk)14日在X平台宣布，特斯拉電動車將於2月14日起，不再提供全自動輔助駕駛(Full Self-Driving，FSD)系統一次性買斷選項，未來只提供按月付費訂購。特斯拉股價應聲下跌2.5%。

特斯拉宣稱FSD可以幫助駕駛更輕鬆地變換車道並繞過其它車輛和障礙物，但並不是完全自動駕駛，必須全程在駕駛監督下使用。

目前美國車主有兩種方式使用FSD，其一為一次性買斷，價格為8,000元，其二為按月訂購，月費為99元。

FSD過往被定位為高毛利的軟體服務，特斯拉改為單一訂閱制，有助提升經常性收入，截至2025年底，約有12%的特斯拉車主採用FSD服務。

多年來，馬斯克一直大力宣傳FSD的潛力，認為它將每一輛特斯拉都化身為完全自動駕駛汽車。他曾表示，未來特斯拉車主可以將自己的座車加入特斯拉的無人駕駛計程車隊，這些車輛將自動載客出行，為車主創造收入。

儘管特斯拉的自動駕駛技術取得進展，但FSD商用版尚未達到完全自動駕駛的水準。特斯拉目前正在德州奧斯汀(Austin)進行有限度自動駕駛汽車測試，並提供叫車服務，但副駕駛座上還是配備一名真人駕駛以防萬一。

FSD客戶版本可以自動導航和停車，但如果發生故障，它會自動解除，駕駛必須迅速接管車輛。

部分特斯拉車主早期一次性支付15,000元，取得FSD終身使用權，他們期望自己的車輛最終能夠透過軟體升級實現完全自動駕駛。

但是，由於舊款特斯拉的硬體配置較低，車主無法使用最新版本的軟體。

特斯拉已承認需要透過提供硬體升級來解決這些車主的問題，但尚未承諾何時以及如何進行升級。

該公司財務長塔尼亞(Vaibhav Taneja)在10月份的投資者電話會議上表示，「我們首先要解決自動駕駛問題，然後再想辦法照顧這些客戶。這些客戶非常重要，他們是早期用戶。」

