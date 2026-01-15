「一個家園，一個民族，一個傳承」勞工部貼文 挨批類似納粹口號

我的頻道

編譯彭馨儀／綜合報導
聯邦勞工部在X平台貼出一段文字：「一個家園，一個民族，一個傳承。美國人，記住你是誰。」引發批評，被網友認為和納粹德國獨裁者希特勒的口號如出一轍。(取自X平台USDOL網頁)
聯邦勞工部在X平台貼出一段文字：「一個家園，一個民族，一個傳承。美國人，記住你是誰。」引發批評，被網友認為和納粹德國獨裁者希特勒的口號如出一轍。(取自X平台USDOL網頁)

聯邦勞工部(USDOL)10日在X平台貼出一段影片並搭配文字：「一個家園，一個民族，一個傳承。美國人，記住你是誰。」引發批評，網友認為這則貼文的風格與手法和納粹德國獨裁者希特勒(Adolf Hitler)的核心口號如出一轍，「一個民族、一個帝國、一個領袖」(Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer!)。

這段話出自希特勒1938年併吞奧地利之後的演說，當時的影像目前在美國大屠殺紀念館(United States Holocaust Memorial Museum)公開展示。

勞工部的影片畫面是以喬治·華盛頓的半身雕像為主，背後附上一段黑白蒙太奇的美國歷史代表性畫作，其中包括描繪美國獨立革命(American Revolution)以及一戰和二戰時期流行的宣傳海報。

這並非美國政府首次因使用與白人民族主義(包括與納粹德國有關)的圖片和語言而受到抨擊。

白宮和國土安全部曾發過一張圖片，是一名男子騎馬穿越白雪皚皚的山區，空中有一架B-2隱形轟炸機。圖片上方文字寫著，「我們將再次擁有我們的家園」，鼓勵大眾加入移民暨海關執法局(ICE)。」

英國歷史學家亞當圖茲(Adam Tooze)表示，這句話出自白人民族主義頌歌「We'll Have A Home Again」。

「南方貧困法律中心」(Southern Poverty Law Center)去年8月也曾指出，國土安全部在網路上使用白人民族主義和反移民的圖片和口號。政府各部門也使用美化美國歷史的圖片。

2025年11月，20世紀早期美國著名畫家諾曼洛克威爾(Norman Rockwell)的後代譴責國土安全部，不但未經授權分享洛克威爾的三幅畫作，還搭配文字，「保護我們的美國生活方式、彰顯英雄主義」以及柯立芝總統(Calvin Coolidge)的名言，「那些不想融入美國精神的人不應該定居美國。」

「今日美國報」評論，洛克威爾的家人表示，政府扭曲了藝術家的形象，並抨擊國土安全部利用洛克威爾的作品迫害移民群體和有色人種。

