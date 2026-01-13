拜登任期 明州500多名死者接到聯邦補助金

住房部長特納表示，前總統拜登任期最後一年，聯邦住房部可能對明尼蘇達州居民誤發8400多萬元補助金。(美聯社)

「紐約郵報」(New York Post)查閱的官員和文件顯示，前總統拜登 任期最後一年，聯邦住房與都市發展部(Department of Housing and Urban Development，HUD)可能對明尼蘇達州居民誤發8400多萬元補助金，付款對象包括500多名已去世租屋者。

HUD持續調查拜登團隊發放的數十億元住房補助，最近發現，2024財年支付的8460萬餘元款項可能有誤，其中包括對509名已故租戶誤發49.6萬元補助金，並且將24.6萬元支付給無法核實社安號碼、很可能不是公民的20人。

HUD部長特納(Scott Turner)稱，拜登團隊辜負明州 居民，發錢給死人、將弱勢家庭拋諸腦後，如今在川普總統領導下將追究不法分子責任，並將繼續根除明州、以及全美各地猖獗的詐欺行為。

明州近來面臨愈來愈多指控，其中包括民主黨州長華茲(Tim Walz)任內有數十億元詐欺行為，他上周因醜聞退出競選連任。

初步審計發現，這些資金流向明州61個住房管理單位，但未能完全證實有詐欺行為。

紐約郵報上個月報導，全美發現58億元可疑租金 補助款項，其中包括發給約3萬名已故租戶和數千名疑似非公民的款項。這些資金約11%流向20餘萬名可能不符資格的租戶；其中2萬9715人可能已去世、約占14%，9472人是非公民身分、占4%，另有16萬5393人所領取資金超過所在地區的補助門檻、約占82%。

大量資金被分配給紐約、加州和華盛頓特區的住房管理單位。

全美50州都被發現誤發補助金給已故受助者，特納譴責這是大規模濫用納稅人的錢。

總計490億元發放給400餘萬戶家庭，其中330億元來自HUD租戶租金補助計畫(TBRA)，另160億元來自計畫租金補助計畫(PBRA)。

HUD督察長辦公室(Office of Inspector General)審計報告稱，該部門以及獲得資金的各州都未採取強力反詐欺措施。

HUD財務長辦公室(Office of the Chief Financial Officer)負責審查2024年度納稅人，向公共住房管理單位、房東、其他承包商或非聯邦實體提供的資金。