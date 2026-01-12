谷歌結合大型零售商 推AI購物結帳

我的頻道

編譯王曉伯／綜合報導　
Google宣布與沃爾瑪等數家大型零售商合作，提升Gemini的功能，使其不僅是聊天機器人，同時也是虛擬商家與購物助理。(美聯社)
全美零售聯合會(National Retail Federation)年會11日在紐約揭幕，Google(谷歌)宣布與沃爾瑪、Shopify、 Wayfair及其他大型零售商合作，擴大Gemini的功能，使其不僅是聊天機器人，同時也是虛擬商家與購物助理。Google此一宣布也意味人工智慧(AI)在電子商務的角色將更為吃重。

全美零售聯合會年會為期三天，預計會吸引4萬家零售業與科技業者參加。AI在電子商務中的角色與其對消費者行為的影響預料將主導本屆年會的議題。

即將成為沃爾瑪總裁與執行長的弗納(John Furner)與Google及字母(Alphabet)執行長皮伽(Sundar Pichaei)　一起出席這項發表會。弗納表示，「從傳統網路與搜索應用程式升級至AI代理商務預示零售業接下來的革命方向。」

Google此一AI新功能的運作方式是假設一位顧客詢問一趟冬季滑雪之旅需要什麼裝備，Gemini會提供參與本項功能的零售商相關商品，而且可以讓顧客透過Gemini立即購物結帳，而不是讓Gemini僅擔仼搜尋商品的角色。Google表示，這項新功能目前僅限於美國用戶，不過預計在幾個月內就可以擴展到國際市場。

至於沃爾瑪等零售商，擁有沃爾瑪與Google帳戶的顧客則是可以收到根據他們過去購買經驗的建議，他們決定要買的商品也可以透過Gemini連結到沃爾瑪或Sam's Club的線上購物車。

10月時，OpenAI與沃爾瑪就宣布了類似的合作協議，ChatGPT的會員可以透過新增的立即結帳功能購買沃爾瑪網站上除新鮮食品之外的所有商品。

Google、OpenAI以及亞馬遜目前都在積極開發AI購物機器人，讓聊天機器人的用戶能夠享受從搜索到購物的整體經驗，不必到零售商的網站來完成購買的動作。OpenAI與Google 之間的競爭尤其激烈。OpenAI在去年年終購物旺季之前就在ChatGPT上推出立即結帳功能，讓用戶可以購買一些特定零售商的商品。

根據軟體公司Saleforce的統計，在年終購物旺季，全球有2727億元的零售額或多或少都受到AI的響，約佔零售總額的20%。　

AI Google 沃爾瑪

