對行政權有利裁決133:12 聯邦上訴法院川普法官明顯挺川

維吉尼亞州聯邦法院外的正義女神(Lady Justice)雕像。(路透)

川普 總統第一任期間任命的聯邦上訴法院(appellate court)法官，如今彷彿形成強大卻低調的陣營，在川普二度執政後，一次次為川普政策擋下遭司法訴訟的挑戰。紐約時報 11日報導，根據對2025年法院紀錄的分析，由川普任命的聯邦上訴法院法官在川普政府挨告時，判決結果幾乎一致對行政權有利，推翻下級法院不利於川普政府的裁決。報導指出，2025年初，外界原本預期司法系統可以為總統權力擴大發揮制衡效果，如今看來實現的希望降低。

統計顯示，在全國13個聯邦上訴法院當中，「川普法官」(Trump judge)裁決現象越來越明顯。川普任命的上訴上訴法院法官，2025年裡總共133次投票 支持川普政策，僅12次反對，數字懸殊遠遠超過其他共和黨總統任命上訴法官的裁決，也超過川普任命的聯邦地區法官投票傾向。

紐約時報統計分析來自2025年1月20日至到12月31日之間，聯邦上訴法院對川普第二任期500多項命令引發的900多件官司裁決結果。

至於最高法院方面，川普政策遭到訴訟挑戰時，大法官迄今大多是針對緊急上訴做出臨時裁決。

由前總統雷根任命、不久前剛退休的聯邦法官沃爾夫(Mark L. Wolf)說，川普任命的上訴法官法官投票傾向值得「嚴重關切」。他說，對於一名公正的法官來說，同一個政黨不可能每次都勝訴，「由於事實不一樣，法律不一樣，結果往往也不一樣。」

獲得聯邦上訴法院法官支持的川普政策包括：不顧州政府、地方政府反對而部署國民兵到城市裡；拖延半年多才讓法官開始調查為何遣返專機接到命令卻未掉頭，而是繼續把委內瑞拉無證客載到薩爾瓦多重刑監獄；百萬計數的公立學區聯邦經費遭到政府扣留。

聖路易大學(Saint Louis University)政治教授哈澤頓(Morgan Hazelton)認為，上訴法院法官的判決傾向可能是為了在最高法院大法官萬一出缺時，爭取「試鏡」機會。