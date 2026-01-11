我的頻道

伊朗是替死鬼？爆料美軍獻計 轉移川普併吞格陵蘭野心

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

俄州牙醫夫妻命案 女方前夫被捕

編譯彭馨儀／綜合報導
新年前夕俄亥俄哥倫布市一名牙醫和妻子在自家遇害，親友和鄰居在他們住家門前留下鮮花和卡片致意。(美聯社)
新年前夕發生在俄亥俄州的牙醫夫妻命案，女方前夫落網。

37歲的史賓塞·特佩(Spencer Tepe)和39歲的莫妮克·特佩(Monique Tepe)於去年12月30日凌晨在哥倫布市家中遇害。

來自芝加哥的39歲男子邁可·大衛·麥基(Michael David McKee)於10日被捕，並被控兩項謀殺罪。麥基(McKee)和莫妮克·特佩曾結婚約兩年，於2017年離婚。兩人沒有子女。

幾位朋友和同事報警稱，牙醫史賓塞·特佩沒有上班，莫妮克·特佩也無接聽電話。警方隨後趕到這對夫婦的家中，發現了三枚9釐米彈殼。

這對夫婦距離他們的五周年結婚紀念日還有一個月。兩個年幼的孩子，安然無恙。

史賓塞的姊夫羅布·米斯勒(Rob Misle)聲明，雖然麥基被捕是伸張正義的重要一步，但這令人痛心疾首的損失是無法彌補的。

米斯勒說，「我們將守護他們留下的兩個孩子。我們將繼續緬懷他們的生命，以及他們帶給這個世界的光芒。」

哥倫布警方公布一名犯嫌身穿連帽衫的影片，但不指證影片中的人是麥基，也不清楚槍擊案動機。

俄亥俄州居民的麥基目前被關押在拘留所，下次出庭日期定於12日下午。

根據線上執照紀錄，麥基是一名醫生，持有加州和伊利諾州的行醫執照，專攻血管外科。

紀錄顯示，他於2014年畢業於俄亥俄州立大學醫學院。他之前也曾持有內華達州的行醫執照，但執照將於今年6月到期。

他曾是伊利諾州羅克福德市(Rockford)OSF聖安東尼醫療中心(OSF Saint Anthony)的血管外科醫生，羅克福德位於芝加哥西北方約90哩處。OSF醫療保健公司表示，他們正在配合當局調查。

他的行醫執照紀錄顯示，他沒有任何違規記錄或醫療事故紀錄。他的犯罪紀錄只有交通違規罰單。

俄亥俄州 伊利諾州 芝加哥

示意圖。（美聯社）

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

2026-01-06 11:44
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
福特汽車（Ford）。（路透）

年薪上看16萬的汽車維修工 福特為何嚴重缺人？

2026-01-07 09:37
華裔妻子槍殺丈夫侄兒，由於認罪協議獲得輕判，只須接受10年的社區監管而幾乎毋須入獄。德州警方示意圖，非新聞事件圖。(路透)

嫌住太久引衝突 德州華女殺侄子一理由免坐牢

2026-01-07 20:11
俄羅斯總統普亭去年8月15日抵達阿拉斯加，與美國總統川普舉行高峰會。 美聯社

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

2026-01-10 09:03
劫機犯「DB庫柏」(D.B. Cooper)的畫像。（美聯社檔案照）

劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生

2026-01-08 11:36

