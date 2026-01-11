俄州牙醫夫妻命案 女方前夫被捕

新年前夕俄亥俄哥倫布市一名牙醫和妻子在自家遇害，親友和鄰居在他們住家門前留下鮮花和卡片致意。(美聯社)

新年前夕發生在俄亥俄州 的牙醫夫妻命案，女方前夫落網。

37歲的史賓塞·特佩(Spencer Tepe)和39歲的莫妮克·特佩(Monique Tepe)於去年12月30日凌晨在哥倫布市家中遇害。

來自芝加哥 的39歲男子邁可·大衛·麥基(Michael David McKee)於10日被捕，並被控兩項謀殺罪。麥基(McKee)和莫妮克·特佩曾結婚約兩年，於2017年離婚。兩人沒有子女。

幾位朋友和同事報警稱，牙醫史賓塞·特佩沒有上班，莫妮克·特佩也無接聽電話。警方隨後趕到這對夫婦的家中，發現了三枚9釐米彈殼。

這對夫婦距離他們的五周年結婚紀念日還有一個月。兩個年幼的孩子，安然無恙。

史賓塞的姊夫羅布·米斯勒(Rob Misle)聲明，雖然麥基被捕是伸張正義的重要一步，但這令人痛心疾首的損失是無法彌補的。

米斯勒說，「我們將守護他們留下的兩個孩子。我們將繼續緬懷他們的生命，以及他們帶給這個世界的光芒。」

哥倫布警方公布一名犯嫌身穿連帽衫的影片，但不指證影片中的人是麥基，也不清楚槍擊案動機。

俄亥俄州居民的麥基目前被關押在拘留所，下次出庭日期定於12日下午。

根據線上執照紀錄，麥基是一名醫生，持有加州和伊利諾州 的行醫執照，專攻血管外科。

紀錄顯示，他於2014年畢業於俄亥俄州立大學醫學院。他之前也曾持有內華達州的行醫執照，但執照將於今年6月到期。

他曾是伊利諾州羅克福德市(Rockford)OSF聖安東尼醫療中心(OSF Saint Anthony)的血管外科醫生，羅克福德位於芝加哥西北方約90哩處。OSF醫療保健公司表示，他們正在配合當局調查。

他的行醫執照紀錄顯示，他沒有任何違規記錄或醫療事故紀錄。他的犯罪紀錄只有交通違規罰單。