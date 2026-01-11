休士頓公車槍案1死1傷 2少年嫌犯落網

休士頓警方公布公車安全監視影片華面，呼籲民眾提供兩名涉及公車槍擊案青少年的線索。(休士頓警察局)

日前休士頓 一輛行駛中的公車上發生針對性槍擊 案，導致車上乘客一死一傷，其中傷者被懷疑是行兇目標，死者則是無辜受害人。警方事後根據公車內保全監視畫面，先後逮捕兩名涉案青少年，據悉兩人早前都曾犯下搶劫罪，目前仍在保釋中。

當地電視台ABC13引述警方消息及法庭文件報導，事發於7日下午2時半，一輛哈里斯郡公共運輸處(簡稱METRO)的公車行經一處站牌，17歲少年史密斯(Braden Smith)上車之後隨即拔出手槍朝車內乘客開了兩槍。

25歲女乘客斯圖普(Caitlin Stup)頭部中彈，送往醫院搶救無效；18歲青少年斯科特(Patrick Scott)腿部中彈後忍痛逃離公車，據信他是這起槍擊案的目標。

案發後警方即展開調查及追捕，8日公布公車內的保全錄影截圖尋求民眾提供線索，數小時收到線報確認兩名嫌疑人的身分，於是採取逮捕行動。

提供線報的是休士崸阿利夫學區 (Alief School District)一名行政人員，她向警方表示認出史密斯及斯科特，分別是該學區的在學學生及畢業生，並提供了他們的姓名，經確認兩人都有犯罪前科。

當局尚未透露槍擊事件的動機，也未確認史密斯是否以斯科特或其他人為目標。斯科特則被查出有攜帶武器，但當時並未開槍。

史密斯被控謀殺，斯科特則被控非法攜帶武器，兩人在9日過堂，但法庭文件顯示史密斯「並不配合」，因此未有出庭。檢察官指控史密斯「在光天化日之下在一輛滿載乘客的公車上開槍。」

據悉史密斯早前已因企圖搶劫重罪在少年法庭受審，目前被保釋在外，但禁止持有槍械。鑑於犯行嚴重，檢方要求將史密斯的保釋金定為100萬元。

至於目前失業的斯科特，同樣因涉嫌持械搶劫罪而被保釋中。

與此同時，METRO發表聲明，形容這是一起「悲劇性、毫無意義的暴力事件」。無辜遇害的斯圖普，當時正要前往附近一家餐廳打工。