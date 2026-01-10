2天增99例 南卡麻疹大爆發 增速冠全美

南卡州麻疹疫情迅速擴散，不到一周內，通報病例從211例迅速增加到310例，感染者當中有256人未接種疫苗。(美聯社)

南卡羅來納州麻疹疫情 大爆發，連日出現確診新病例且數字持續增加，最新報告共有310病例，增加速度是全美各州之冠，確診病例則以德州為最多。

路透引述南卡州公共衛生廳9日公布的報告，截至目前共有310件麻疹病例，而且在兩天內就激增99例，是麻疹疫情爆發以來最大增幅。

這波麻疹疫情是在去年10月開始爆發，數字持續增加，踏入新一年的1月2日，總病例數達到211例，但不旋踵一個星期之內就增加到310例，增加速度驚人。

州衛生廳發言人向路透表示，病例主要在位於州的西北部地區(Upstate South Carolina)蔓延，而疫情主要集中在斯帕坦堡郡(Spartanburg County)。

值得關注的是，感染者中有256人未接種疫苗，有2人接種全部兩劑「麻疹-腮腺炎-德國麻疹疫苗」，另有2人只接種了1劑，其餘50人接種情況不明。大多數病例主要在5至17歲的少年及兒童發生，其次是5歲以下的兒童。

目前有200人處於隔離狀態，另有9人情況尤其嚴重須單獨隔離，他們最快可在1月29日完成隔離。

州衛生廳部發言人指出，病患者在出疹前四天就具有傳染性，因此輕癥患者或正在隔離的人員，應該留在家中，這對保護他人來說非常重要。發言人同時促請家長盡讓子女接種疫苗。

對於官方公布的確診病例數字，南卡州流行病學者貝爾(Linda Bell)認為，這未能反映實際受感染個案。

她說，這一波疫情爆發後，發現有不少公共場所曾有麻疹感染者到訪而未察覺，這可能讓數以百計的人曾暴露於麻疹病毒，但他們並不知道，如果他們沒有麻疹免疫力就很容易受感染。

聯邦疾病防治中心(CDC)的報告指出，美國2025年共確診2144麻疹病例，相比之下2024年為285例，由於病例激增且疫情持續擴散，世界衛生組織預料今年會決定，是否剔除美國已維持數十年的「麻疹絕跡地位」。