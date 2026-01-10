我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貝克漢家族裂痕加劇 長子發函切割：只能透過律師聯絡

16歲曾引退 20歲華裔花滑明星劉美賢要征戰冬奧

維持白宮對稱感 西廂研議也要加蓋附屬建築

編譯廖振堯／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
從華盛頓紀念碑俯瞰白宮，圖右一大片工地即為興建中的東廂宴會廳，左方的西廂總統幕僚辦公區相形見絀。(美聯社)
從華盛頓紀念碑俯瞰白宮，圖右一大片工地即為興建中的東廂宴會廳，左方的西廂總統幕僚辦公區相形見絀。(美聯社)

負責設計白宮東廂新宴會廳的建築師巴拉內斯(Shalom Baranes)，8日在國家首都規畫委員會(National Capital Planning Commission)會議上提供更多規格與細節，川普政府也正考慮在西廂柱廊(West Wing colonnade)加蓋一棟單層的附屬建築，以維持白宮整體的對稱性。

華爾街日報報導，巴拉內斯表示，他的事務所決定採用前任首席建築師麥可里(James McCrery II)提出的一項方案，興建一座面積約2萬2千平方呎的宴會廳，天花板高度約38至40呎，將與現有白宮主建築對齊高度，可容納約1000人坐席用餐。

宴會廳的規模與範圍從川普最初說的可容納650人，後來又擴大到容納1000人。巴拉內斯說，整個宴會廳建築將為白宮新增超過8萬9000平方呎的空間，而白宮主建築面積則約為5萬5000平方呎。

這座兩層樓的宴會廳將包含一個下層空間，設有第一夫人辦公室、電影院以及商用廚房，同時也需要蓋一條兩層樓高的柱廊，連接到白宮主建築。巴拉內斯補充，「我們認為應在整體規畫下評估這個狀況，因此白宮也正在考慮，在西廂柱廊加蓋一棟規模不大的單層建築，以恢復中央亭閣周邊一開始的對稱感。」這項擬議中的增建方案，將在未來會議中與整體計畫一併審議。

白宮西廂是總統幕僚辦公室所在，透過著名的西廂柱廊與白宮主建築相連，總統在接待外賓與領袖時經常行經此處。川普近日在這裡設置了一系列歷任總統肖像，但他刻意嘲諷前總統拜登(Joe Biden)，改以一張自動筆(autopen)的照片取代。

巴拉內斯的簡報並未提及宴會廳的預估造價；最初估價約為2億元，但川普去年12月則已暗示可能高達4億元。川普也曾說他可以用更低的價格完成工程，並稱已為該計畫募得3億5000萬元。規畫委員會主席、同時也是白宮幕僚祕書夏夫(Will Scharf)稱，此次簡報標誌著宴會廳計畫「正式啟動」；現在委員會裡川普盟友占多數，預計未來會議將予以批准。

白宮 川普 拜登

上一則

2天增99例 南卡麻疹大爆發 增速冠全美

下一則

川普重委國輕民生 共和黨人沮喪

延伸閱讀

川普喊話投資委內瑞拉石油 油商CEO潑冷水

川普喊話投資委內瑞拉石油 油商CEO潑冷水
川普可能來硬的？格陵蘭議員嗆：再多錢也買不到民族靈魂

川普可能來硬的？格陵蘭議員嗆：再多錢也買不到民族靈魂
伊朗深夜再爆反政府示威 川普：德黑蘭麻煩大了

伊朗深夜再爆反政府示威 川普：德黑蘭麻煩大了
「2月第一周」川普期待在白宮會晤哥倫比亞總統

「2月第一周」川普期待在白宮會晤哥倫比亞總統

熱門新聞

示意圖。（美聯社）

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

2026-01-06 11:44
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
全美各地康斗公寓(condominium)2025年9月至10月較一年前同期下降1.9%。示意圖（美聯社）

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

2026-01-02 11:35
福特汽車（Ford）。（路透）

年薪上看16萬的汽車維修工 福特為何嚴重缺人？

2026-01-07 09:37
華裔妻子槍殺丈夫侄兒，由於認罪協議獲得輕判，只須接受10年的社區監管而幾乎毋須入獄。德州警方示意圖，非新聞事件圖。(路透)

嫌住太久引衝突 德州華女殺侄子一理由免坐牢

2026-01-07 20:11
教師的調薪速度比不上通膨，使很多老師都要兼差，如果在超市遇上孩子的高中老師當收銀員，也不意外。（路透）

加薪追不上通膨 美高中教師寒假被迫到超市打工

2026-01-03 09:09

超人氣

更多 >
男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心
Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累

Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累
這五款油電混合車 被評比電動車更保值

這五款油電混合車 被評比電動車更保值
矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業

矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業
成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...

成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...