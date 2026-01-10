維持白宮對稱感 西廂研議也要加蓋附屬建築

從華盛頓紀念碑俯瞰白宮，圖右一大片工地即為興建中的東廂宴會廳，左方的西廂總統幕僚辦公區相形見絀。(美聯社)

負責設計白宮 東廂新宴會廳的建築師巴拉內斯(Shalom Baranes)，8日在國家首都規畫委員會(National Capital Planning Commission)會議上提供更多規格與細節，川普 政府也正考慮在西廂柱廊(West Wing colonnade)加蓋一棟單層的附屬建築，以維持白宮整體的對稱性。

華爾街日報報導，巴拉內斯表示，他的事務所決定採用前任首席建築師麥可里(James McCrery II)提出的一項方案，興建一座面積約2萬2千平方呎的宴會廳，天花板高度約38至40呎，將與現有白宮主建築對齊高度，可容納約1000人坐席用餐。

宴會廳的規模與範圍從川普最初說的可容納650人，後來又擴大到容納1000人。巴拉內斯說，整個宴會廳建築將為白宮新增超過8萬9000平方呎的空間，而白宮主建築面積則約為5萬5000平方呎。

這座兩層樓的宴會廳將包含一個下層空間，設有第一夫人辦公室、電影院以及商用廚房，同時也需要蓋一條兩層樓高的柱廊，連接到白宮主建築。巴拉內斯補充，「我們認為應在整體規畫下評估這個狀況，因此白宮也正在考慮，在西廂柱廊加蓋一棟規模不大的單層建築，以恢復中央亭閣周邊一開始的對稱感。」這項擬議中的增建方案，將在未來會議中與整體計畫一併審議。

白宮西廂是總統幕僚辦公室所在，透過著名的西廂柱廊與白宮主建築相連，總統在接待外賓與領袖時經常行經此處。川普近日在這裡設置了一系列歷任總統肖像，但他刻意嘲諷前總統拜登 (Joe Biden)，改以一張自動筆(autopen)的照片取代。

巴拉內斯的簡報並未提及宴會廳的預估造價；最初估價約為2億元，但川普去年12月則已暗示可能高達4億元。川普也曾說他可以用更低的價格完成工程，並稱已為該計畫募得3億5000萬元。規畫委員會主席、同時也是白宮幕僚祕書夏夫(Will Scharf)稱，此次簡報標誌著宴會廳計畫「正式啟動」；現在委員會裡川普盟友占多數，預計未來會議將予以批准。