川普重委國輕民生 共和黨人沮喪

編譯盧炯燊／綜合報導
匿名白宮官員表示，開年以來川普總統(左一)過於專注在外交義務上，令白宮幕僚長威爾斯(右一)、副總統范斯(左二 )等人感到不滿，敦促川普必須優先考慮國內問題。(路透)
匿名白宮官員表示，開年以來川普總統(左一)過於專注在外交義務上,令白宮幕僚長威爾斯(右一)、副總統范斯(左二 )等人感到不滿,敦促川普必須優先考慮國內問題。(路透)

今年是期中選舉年，川普總統卻從新年初始就將注意力聚焦於委內瑞拉，對於國內民生問題則顯得不太用心，令部分白宮幕僚及共和黨人感到沮喪甚至不滿，希望川普能夠多關注經濟、醫療保健等問題。

路透引述兩名匿名白宮官員表示，白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)、副幕僚長布萊爾(James Blair)和副總統范斯(JD Vance )等人，已敦促川普必須優先考慮國內問題。

物價飆漲以及川普關稅，早已令大多數選民不滿。目前共和黨在參眾兩院是占有輕微多數優勢，盟友擔心川普過於關注外交政策而非國內問題，可能在期中選舉危及共和黨的微弱控制權。

川普上星期宣布美國將「接管」委內瑞拉後，一位官員透露，共和黨議員紛紛致電白宮，表示「川普唯一應該治理的國家是美國。」

該名官員爆料，川普對委內瑞拉採取軍事行動後，與政府高層官員繼續不斷談論有關議題，部分白宮高級幕僚認為是「已經過度」及「公開不滿」，因為物價、住房、食品及醫療保險等成本高昂，令愈來愈多選民拋棄共和黨。

儘管川普支持者大多肯定對於委內瑞拉的行動，但外交政策在期中選舉很少成為致勝關鍵。國會共和黨人表面上力挺川普逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，但私下質疑為何他不聚焦國內事務。

有關官員說，白宮去年11月以來多次召開經濟會議，並向川普展示了民調、調查以及社媒貼文，都凸顯選民對生活成本及川普經濟政策的擔憂，因此並敦促他公開講話時，將重點放在經濟議題上。

川普雖以「美國優先」的競選綱領贏得第二次勝利，承諾避免捲入海外紛爭、加強經濟復甦及抑制通膨，但他在會議上反指生活成本問題是民主黨的「騙局」。

川普堅稱美國目前經濟形勢良好，並警告關注經濟問題可能會落入民主黨的圈套，從而淡化他的政績。

