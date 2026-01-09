部分共和黨眾議員倒戈 延長歐記健保通過 打擊共和黨領導層控制權

邁阿密一家提供歐記健保的保險經紀公司。聯邦眾議院8日下午以230票對196票，通過民主黨提案將已到期的歐記健保補貼延長三年。(美聯社)

在部分共和黨 人倒戈支持下，聯邦眾院8日下午以230票對196票，通過民主黨 所提將已到期的健保補貼延長3年之法案，參與「可負擔醫療法」(Affordable Care Act)的民眾將因此獲得稅負扣抵。法案接下來將提交參院表決。

國會預算辦公室估計延長補貼三年，未來十年內赤字增加約806億元，但受惠人數會逐年遞增︰2026年增加10萬人，2027年增加300萬人，2028年增加400萬人，2029年增加110萬人。

據美聯社分析，法案獲得通過，反映出共和黨領導階層未能掌控基層眾議員，是一重大打擊，尤其是基層眾議員選區的許多選民，本月開始都面臨飆升的醫療保費。

眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)提出的延長補貼法案獲得部分共和黨人倒戈支持，得以闖關成功。(歐新社)

上月四名共和黨眾議員倒戈，簽署由民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)提出的法案，跨過送交表決所需的218票門檻，繞過議長直接將法案交付全院表決，形同公開對議長強生(Mike Johnson)及其他共和黨領袖表達不滿。現在法案通過後提交參院，使參院共和黨團也面臨壓力。

眾院共和黨領袖一直重複總統川普的說法，指目前的補貼結構助長欺詐，認為應專注於降低廣大民眾的醫療保險 成本。強生辦公室在8日投票前仍聲稱，疫情期間的聯邦醫療保健撥款充滿欺詐，並以明尼蘇達州為例子促敦促投下反對票。

眾院歲入委員會(House Ways and Means Committee)主席史密斯(Jason Smith)也認為，只有7%的人口依賴歐記健保，眾院應致力於幫助全體美國人。

川普一直以來推動共和黨人直接發錢給國民，繞過聯邦政府自行購買醫療保險，但民主黨人普遍反對，認為此舉不足以支付高昂的醫療費用。

參與補貼談判的新罕布夏州民主黨籍參議員沙欣(Jeanne Shaheen)認為，各方已就解決醫療保健詐欺問題達成共識，因此愈快通過延長醫保補貼法案愈好。

民主黨人已明確表示，許多美國人面臨不斷上漲的醫療保險費用，這個議題將成他們在期中選舉的重點。