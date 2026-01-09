非法入境中國男子 違法拍B-2隱型轟炸機基地 被逮捕起訴

我的頻道

記者胡玉立／綜合報導
密蘇里州懷特曼空軍基地的一架B-2隱形轟炸機正準備起飛。(路透)
現年35歲的中國籍男子吳麒麟(Qilin Wu，音譯)去年12月2日在密蘇里州懷特曼空軍基地(Whiteman Air Force Base)外，未經授權拍攝重要軍事設施和軍事裝備照片，遭司法部逮捕並被起訴。該基地是美國空軍B-2「幽靈」式(Spirit)隱形轟炸機的駐地。

司法部本周公布刑事訴狀，宣布相關指控。法庭文件顯示，懷特曼空軍基地特別調查辦公室12月2日接到報告，指一輛懸掛麻州車牌的可疑小型貨車出現在基地附近。空軍巡邏人員前往調查並發現吳麒麟，他自稱到那裡是為了「觀察B-2幽靈隱形轟炸機」。巡邏人員告知，他無權拍攝或錄製軍事設施照片或影片。

次日，該特別調查辦公室又接到通知，同一輛小貨車在基地圍欄附近出現。吳麒麟向調查人員承認自己拍下了B-2幽靈隱形轟炸機影片及懷特曼空軍基地圍欄、大門和軍事裝備的大量照片；調查人員在他手機裡發現18張照片和影像。吳麒麟承認他還拍了另一美國空軍基地及其軍用飛機。美國移民暨海關執法局(ICE)於12月3日將他逮捕。

法庭文件顯示，吳麒麟是中國公民，2023年6月22日從亞利桑納州諾加萊斯(Nogales)附近非法入境美國；當時他被移民當局逮捕，但因拘留空間不足而被釋放，並被安排於2027年2月9日接受移民遣返程序。

當局沒有透露這些照片是否被分享或傳輸儲存，也沒有說明此案是否涉及更廣泛的情報收集活動。

知名軍事航空部落格Aviationist指出，值得注意的是，在美國，從公共土地上拍攝軍事設施通常屬於合法行為，並不構成犯罪。軍事迷或ㄧ般民眾在空軍基地附近觀察和拍攝飛機已行之有年，只要沒有非法侵入或違反其他法律，這類行為通常被廣泛接受。

此案引起關注，似乎不僅是因為拍攝照片，主要可能是聯邦當局所稱，涉案者是非法入境的中國公民，因此引發當局擔憂，並對其在高度敏感設施附近的行為，抱持嚴審立場。

移民 非法入境 司法部

明州數百民眾示威 與聯邦幹員街頭推擠衝突 11人遭逮捕

全美健康度評比 新罕州奪冠 路州墊底

