年薪上看16萬汽車維修工為何缺人 起薪低、培訓長等恐是原因

資深汽車維修技師年薪上看六位數，但需投入大量時間和金錢成本，以致全美各地汽車維修廠嚴重缺人。(美聯社)

任職於俄亥俄州 肯特(Kent)福特汽車經銷商的39歲維修技師哈米(Ted Humme)，工作10多年之後晉升到汽車維修最高層級「資深技師」(senior master)，年薪在2025年達到16萬元。絕大多數汽車師傅都討厭處理重達300磅的卡車變速箱，修理耗時大約10小時，哈米是少數精通變速箱問題診斷且能迅速排除疑難雜症的高手，有信心可以在5小時完成。早晨7時左右，他看著一輛2019年份的F-150卡車說，「午餐之前我應該就能搞定。」

其所任職的經銷商維修部經理布萊福德(Sean Bradford)開玩笑道，真希望能複製更多哈米。

華爾街 日報6日報導，像哈米一樣的汽車維修技師，不僅在他服務的經銷商嚴重缺人，在全國各地也一樣很難找到人才。

事實上，汽車業維修技師不足的問題已經存在數十年，福特執行長法利(Jim Farley)11月間在播客節目中說，福特在全國各地經銷商總共有5000個維修技師職缺正在徵人。法利說，維修技師年薪可以到12萬元，但培訓時間要五年。

能夠完成多年培訓並熬到最高年薪的人數並不多，汽車維修工作相當耗費體力，入門成本頗高，需要購買數萬元工具，剛入行的起薪跟速食店差不多，沒有六位數。勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)數據指出，在汽車經銷商維修技師2024年年薪中位數為5萬8580元。

有機會賺取高薪是哈米踏入汽車維修的動機，花了3萬元學費取得二年制職業學校汽車技術文憑。他說，當年看到招生廣告宣傳說能有六位數薪資，「但我一邊工作一邊納悶，根本沒有，花了很長時間才能達到目標。」

2007年離開職業學校後，哈米找到的第一份工作是在排氣管維修店，時薪不到10元，於是跳槽另一家維修廠，2012年才加入福特。

2015年，哈米獲得福特維修技師最高等級認證，不但薪資提高，也開始指導學徒。導師的收入約占總收入三分之一。2022年，哈米在加入福特10周年時，年薪終於跨越10萬元大關，「感覺很棒，完成了重要成就。」