新版飲食指南／取消國人適度飲酒「每日上限」規定

編譯陳韻涵／綜合報導
7日公布的新版飲食指南(Dietary Guidelines)摒棄長久以來關於酒精的攝取量建議，僅表示人們應該「減量飲酒以促進整體健康」，但未訂定明確的攝取量限制。

紐約時報報導，聯邦政府自1980年起頒布飲食指南以來，持續建議美國民眾每天飲用一、兩杯標準酒精飲料；標準杯的定義是指14克的酒精，相當於355毫升啤酒、150毫升葡萄酒或45毫升烈酒。

之後更新版的飲食指南則建議，男性每天不超過兩杯，女性每天不超過一杯，但7日公布的最新版本直接拿掉明確的酒精每日建議攝取量，也不再警告飲酒可能會增加罹患乳癌和其他惡性腫瘤的風險。

這是聯邦政府數十年來首次取消適度飲酒每日上限的規定，這些標準被用作臨床研究的基準，指導醫療建議，並用以區分適度飲酒與明顯有害的重度飲酒情況。

新的飲食指南建議孕婦、酒精成癮或服用會與酒精產生交互作用藥物者，完全避免飲酒，並警告具酗酒家族史的對象「注意飲酒量和相關的成癮行為」。

新指南並未區分性別；就生理代謝機能而言，兩性代謝酒精的方式不同；此外，新指南也未告誡未成年不要飲酒。

新指南也刪除2020年發布版本的一項警告，改掉「就算適度飲酒也可能增加罹患癌症和某些心血管疾病的風險，並增加整體死亡風險」的字樣。

聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services，CMS)主任奧茲(Mehmet Oz)7日在記者會上表示，「酒精是一種社群潤滑劑(social lubricant)，能讓人們歡聚一堂。」

奧茲說：「在最好的情況下，我認為你不應該喝酒，但酒精提供一個增進感情和社交的機會。」

奧茲指出，人們應該「理性」(judiciously)飲酒，不過他坦言，「從來沒有真正可靠的數據支持」女性每天不超過一杯、男性不超過兩杯的限制建議；然而，前述定義是數百項科學研究得出的標準，這些研究比較不同的酒精攝取量對健康的影響，結果幾乎一致得出結論：飲酒過量有害健康。

