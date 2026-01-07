Nvidia推會思考的自駕 馬斯克嗆：難在解決長尾問題

我的頻道

編譯中心／綜合報導
針對Nvidia(輝達，又譯英偉達)執行長黃仁勳公布憑藉「Alpamayo」人工智慧平台進軍自動駕駛汽車領域。特斯拉執行長馬斯克回應表示，自動駕駛技術的真正難題不在於達到高準確率，而在於解決那些罕見而複雜的「長尾問題」。

黃仁勳於5日在「消費性電子展」(CES)公布自駕車AI技術Alpamayo。Nvidia本身並未營運車輛或無人駕駛計程車服務，但其系統的廣泛應用可能會加劇特斯拉和谷歌旗下Waymo的競爭，這兩家公司目前在美國部分城市經營自動駕駛車隊。

在自動駕駛領域，「長尾問題」(Long-Tail Problem)指的是那些在日常駕駛中極少發生、但一旦發生就可能導致嚴重後果的特殊或邊緣情境(Corner Cases)。這些情境包括極端天氣、不常見的道路標誌、異常的交通行為或意外的物體出現等。

黃仁勳介紹Alpamayo技術時，指其為全球第⼀個具備思考與推理能⼒的⾃動駕駛AI模型，並預計本季會在美國上路。黃仁勳表示該平台能夠針對罕見的駕駛場景進行深度推理，使汽車能夠在複雜的環境中導航並解釋其決策，而不僅僅依賴預設規則。

對此，特斯拉執行長馬斯克透過社群媒體平台X回應：「好吧，這正是特斯拉在做的。他們會發現，達到99%很容易，但要解決分布的長尾問題卻非常困難。」

馬斯克的評論重申特斯拉一貫的立場，AI的效能數據可能非常亮眼(例如達到99%的成功率)，但要達成接近人類駕駛的可靠度，必須能有效處理那些極端罕見的1%或更少的情境。

Nvidia和特斯拉的目標不同，但這並不意味著它們之間不會發生衝突。特斯拉的目標是銷售汽車，而Nvidia的目標是銷售晶片。就其自動駕駛汽車產品而言，Nvidia目標是向汽車公司和其他開發自動駕駛車型的公司銷售晶片。 

黃仁勳已經一次又一次地證明了一件事：無論地理位置如何，無論競爭對手如何，他都會把晶片賣出去。

特斯拉 黃仁勳 馬斯克

