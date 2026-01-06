我的頻道

馬杜洛妻紐約出庭「右眼瘀青」律師控美軍釀重傷

川普二度執政後財富大增 淨資產從39億增加到73億

美流感大爆發 千萬人感染 超級變異株肆虐

編譯葉亭均／綜合外電
美國本流感季迄今至少已有1,100萬人感染流感。圖為流感疫苗。(美聯社)
一波流感疫情席捲美國，感染程度達到自新冠疫情以來的最高水準，且對兒童與青少年造成特別嚴重的衝擊。然而，川普政府周一（5日）削減了對所有兒童建議接種疫苗種類的數量，其中包括流感疫苗，公共衛生專家警告，這可能導致原本可預防的住院與死亡案例增加。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）周一公布的數據，美國本流感季迄今至少已有1,100萬人感染流感，並造成5,000人死亡。因類流感症狀就醫或前往急診的人次，已升至2020年疫情爆發前以來最高，CDC也在去年最後一周首次將這波疫情列為「中度嚴重」。

情況甚至可能進一步惡化。CDC指出，截至去年年底，美國成人接種流感疫苗的比率不到43%。目前全美流感病例激增，主要是由一種被稱為「超級流感」的新變異株所驅動，它是常見H3N2流感病毒株的突變型，而現有疫苗與其匹配度似乎不佳。

約翰霍普金斯大學布隆伯格公共衛生學院的病毒學家裴考茲表示：「美國距離疫情高峰還很遠。我們其實還不清楚這個病毒有多強，也不知道它能在族群中持續多久。」他說，這個變異株具有逃避免疫保護的能力，無論是疫苗接種或先前感染所產生的免疫力都可能被突破。這使得更多美國人容易再次感染，並讓病毒得以迅速擴散。

這對兒童與青少年而言已成為嚴重問題。CDC數據顯示，去年最後一周，超過8%急診就診是因流感所致；在5至17歲兒童中，這一比率攀升至20%以上，而4歲以下幼童則達到18%。

流感季仍處於早期階段，通常會持續到5月才結束。

然而同樣在周一，美國終止了長期以來建議所有兒童接種流感及另外三種疾病疫苗的指引。這項全面性的變革落實了衛生部長小羅勃甘迺迪多年來的政策目標之一，也意味著美國疾病管制與預防中心（CDC）現在僅建議所有兒童接種可預防的11種疾病的疫苗。

不再被廣泛建議施打的疫苗的包括：流感、輪狀病毒、A型肝炎、B型肝炎、部分腦膜炎以及RSV（呼吸道融合病毒）。取而代之的是，這些疫苗僅建議提供給被認定為高風險的特定族群，或是在醫師所謂的「共同決策」情況下接種。

疫苗專家嚴厲批評這些調整，認為它們使美國兒童暴露於更高風險之中。

美國小兒科學會的歐萊瑞醫師表示，這些變更是由政治任命官員所做出，且沒有任何證據顯示現行建議對兒童有害。

他特別點名流感疫苗，指出在嚴重流感季剛開始之際，且去年冬天有280名兒童死於流感（為2009年以來最高），美國政府卻終止這項建議，顯得「相當缺乏敏感度」。

他也補充，即使是家長可能不熟悉的疾病，如輪狀病毒，一旦疫苗接種率下降，也可能強勢捲土重來。這種腹瀉性疾病過去每年冬天都會讓數以千計的兒童住院，如今已幾乎不再發生。

