衛生部縮減兒童接種建議 「17種減為11種」遭醫抨擊

編譯盧炯燊／即時報導
聯邦衛生部宣布縮減兒童疫苗接種建議，對抗疾病從17種減至11種，並即時生效。圖為衛生部長小甘迺迪。(美聯社)

聯邦衛生部(HHS)5日宣布史無前例的縮減兒童疫苗接種建議，對抗疾病從17種減至11種，並即時生效。官方聲稱這個變更使美國與其他發達國家的做法更為一致，但馬上遭到兒科醫生們及專家的強烈抨擊。

綜合美聯社等報導，在修改疫苗接種計畫下，聯邦疾病防治中心(CDC)只建議所有兒童接種11種疾病的疫苗，包括麻疹、腮腺炎、小兒麻痺、百日咳、破傷風、白喉、B型流感嗜血桿菌(Hib)、肺炎球菌、HPV及水痘等疫苗。

不再建議的包括流感、輪狀病毒、A型肝炎、B型肝炎、某些類型的腦膜炎及呼吸道合胞病毒(RSV)等疫苗，今後這些疫苗只推薦給高風險的特定族群，或醫生建議時才會接種。

HHS的聲明說，此次修訂是推進衛生部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)的長期目標之一；同時表示，想要接種疫苗的家長不會失去接種的機會，實際變化不大，醫療保險仍會繼續給付相關疫苗接種費用。

川普總統上月認為應減少兒童接種疫苗，他當時說丹麥僅建議接種10類，日本及德國的疫苗涵蓋疾病種類也少於美國，接著更改兒童疫苗接種計畫便出台。

HHS解釋，與20個發達國家的比較發現，美國在疫苗接種數量及建議兒童接種的劑量都較多，所以現在僅建議兒童接種最重要的疫苗，來增強公眾信任。

小甘迺迪5日發聲明強調，這個決定是保護兒童，尊重家庭，重建公眾對公共衛生的信任。

但醫衛專家批評有關做法只會加劇家長的困惑，在沒有公開討論或透明的數據審查下貿然做出改變，將使兒童面臨風險，增加可預防的疾病。

美國兒科學會負責人奧利里醫生(Dr. Sean O’Leary)指出，各國是根據本國人口的疾病水平及醫療體系，謹慎制定疫苗接種建議，「公共衛生不能照本宣科，因為這關乎兒童的健康及生命」。

CDC上個月已取消了數十年來的建議，即所有新生兒在出生後24小時內，接種首劑B肝疫苗。各州擁有要求學童接種疫苗的權力，而非聯邦政府。儘管CDC的相關規定經常影響各州的政策，但是一些州已開始建立自己的聯盟，以對抗川普政府在疫苗方面的指導方針。

