國會暴亂5周年 「驕傲男孩」擬重返華府遊行「愛國且和平」

編譯尤寶琪／綜合報導
極右翼組織「驕傲男孩」前全國主席塔里歐和其他參與2021年1月6日國會暴亂事件的被告，計畫重返華府舉行五周年紀念遊行。(路透)
極右翼組織「驕傲男孩」(Proud Boys)前領導人和其他成員，將與2021年1月6日國會暴亂事件部分被告，一同返回華府，參加紀念暴亂事件五周年的遊行。

這場活動被宣傳為紀念巴比特(Ashli Babbitt)和其他四位在1月6日當天或之後遇難者所舉行的紀念遊行；身為川普總統支持者的巴比特，近五年前在一群暴徒試圖衝進眾議院「議長門廊」(Speaker's Lobby)時，被一名美國國會警察開槍打死；而在國會暴亂事件中，為保衛國會大廈受傷，最後因兩次中風而去世的國會警察席尼克(Brian Sicknick)，也將在活動中受到緬懷。

這次遊行活動組織者之一的，是「驕傲男孩」前全國主席塔里歐(Enrique Tarrio)；塔里歐因參與1月6日的暴亂事件而被判犯有「煽動叛亂罪」(seditious conspiracy)等多項罪名，是因1月6日事件相關罪行而被定罪的1500多名被告之一，並被判處了22年有期徒刑；川普在2025年1月重返白宮的第一天，就下令赦免了塔里歐的罪。

塔里歐在2025年12月22日於社群媒體平台X上發文宣布了這項活動，稱這將是一場「愛國且和平的遊行」；「如果你有任何製造麻煩的意圖，那請待在家中。這次活動將只專注於一件事⋯⋯那就是紀念她，」塔里歐說道，所指之人就是巴比特。

前右翼反政府組織「德州百分之三者」(Texas Three Percenters)成員雷菲特(Guy Reffitt)，也加入遊行活動的宣傳行列；雷菲特因參與國會暴動事件，被判五項罪名成立，判處87個月有期徒刑，後來也同樣取得了川普的赦免。

塔里歐說，遊行活動將於上午11點45分從白宮前的橢圓形草坪(Ellipse)出發，走向國會大廈；遊行路線將與近五年前1月6日川普支持者遊行的路線相同。

