行銷新浪潮 星巴克、達美找員工當網紅 宣揚歡樂職場

編譯林聰毅／即時報導
圖為賓州一處星巴克招牌。(美聯社)
圖為賓州一處星巴克招牌。(美聯社)

企業迎來社群行銷新浪潮，從星巴克達美航空，愈來愈多公司不再禁止員工使用社群媒體張貼和工作有關的內容，反而積極推動「員工網紅化」。透過培訓基層員工成為品牌創作者，不僅能以真實內容達成病毒式行銷，更為勞資雙方創造職涯與形象的雙贏局面。

21歲的星巴克咖啡師芭倫最近利用休假日在TikTok上發布工作短片，且是首次使用公司配發的腳架，還穿上印有星巴克Logo的圍裙，而她拍攝的這段節日飲品擠奶油短片，獲得逾80萬點閱數，為星巴克帶來一次成功的病毒式行銷。

這是雙贏策略，既能讓雇主展示歡樂的職場環境，還能活用精通數位科技的年輕員工進行類似草根行銷的活動。對員工而言，不僅可獲職涯培訓機會，也能在履歷上增添亮點、提高個人曝光度。

芭倫是星巴克2024年推動「綠圍裙創作者」計畫以來選出的53名咖啡師之一，該計畫鼓勵基層員工發布工作影片。星巴克會不定期提醒他們發布促銷活動相關訊息，創作者按發布短片數量獲得報酬。

讓員工成為「網紅」也有助於特定商業策略。連鎖餐廳Portillo's的人力資源長韋特說，公司希望提升品牌的全國知名度，不再侷限於芝加哥地區，並藉此招募更多員工。

今年，Portillo's選出15名員工加入其「Maxwell Street Mavens」內容創作者計畫，此計畫是以一款熱門菜餚Maxwell Street波蘭香腸命名。33歲的霍金斯就是其中之一，儘管他說不太習慣面對鏡頭，但認為這計畫是提升自身職業素養和個人能力的絕佳途徑。

64歲的達美航空空服員庫切拉，三年前在女兒的鼓勵下開始在TikTok和Instagram上發布旅行小提醒短片。庫切拉說，起初以為沒人會想聽一位「老」空服員的意見，但如今她已是達美航空的官方「網紅」，她會觀看影片剪輯教學，學習如何添加音樂、製作配音和字幕。她每周花約五小時製作短片。

職場分析師兼企業顧問伯辛說，用員工擔任公司網紅，須讓影片顯得真實可信，如果員工的發言聽起來像是照本宣科、缺乏說服力，那就白費工。但若員工本身很有魅力，「他們最終可能在網路上竄紅」。

星巴克 達美航空 咖啡

