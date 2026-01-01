耳念珠菌疫情擴散 27州有7500病例

我的頻道

編譯彭馨儀／綜合報導
這張由CDC提供的照片顯示，實驗室培養皿中的耳念珠菌菌株，這種真菌具有抗藥性，可能有致命威脅。(美聯社)
這張由CDC提供的照片顯示，實驗室培養皿中的耳念珠菌菌株,這種真菌具有抗藥性,可能有致命威脅。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)警告，一種被稱為「超級真菌」的高致命性「耳念珠菌」(Candida Auris)正在全國蔓延，2025年至少有7000人感染，醫院、療養院等醫療機構正努力控制疫情擴散。

據國會山莊報(The Hill)報導，耳念珠菌是一種真菌(Fungus)，最早是2016年在美國被發現，近年來傳播速度驚人。它能在物體表面長時間生存，藉由導管、呼吸管或靜脈注射器進入人體。

有些真菌菌株對所有常見的抗真菌藥物都具有抗藥性，身體健康的人可能可以自行痊癒，但在醫療機構致死率非常高，因為住院或求診病患通常都是體弱多病。

「這種病原體一旦感染，萬一它對所有藥物都具有抗藥性，我們根本無藥可治，只能靠患者自己。」南卡羅來納大學流行病學助理教授梅利莎諾蘭(Melissa Nolan)表示。

這種真菌的抗藥性使其難以控制，根據CDC報告，已有27個州通報感染，截至2025年底，病例總數已接近2024年創紀錄的7500多例。

有些科學家推測，氣候變遷正在加劇耳念珠菌及其類似病原體的散播。

「我們身體溫度是天然防線，氣溫升高等於幫真菌破防。」霍普金斯大學彭博公共衛生學院分子微生物學與免疫學教授卡薩德瓦爾(Arturo Casadevall)告訴美聯社，真菌原本在人體溫度下難以存活，但全球暖化讓它們適應了高溫，也就更容易在人體內存活。

過去，CDC估計，30%至60%的耳念珠菌感染者死亡。然而，這些人中許多還患有其它嚴重疾病，這也增加了他們的死亡風險。

7月發表的一項研究，主要針對內華達州和佛羅里達州的耳念珠菌感染患者，結果發現超過一半的患者需要入住加護病房，超過三分之一的患者需要自動呼吸機(mechanical ventilation)。此外，這些患者的平均年齡在60至64歲之間，其中超過一半還需要輸血。

