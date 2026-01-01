我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／時報廣場水晶球滿滿美國元素 亞當斯最後一次主持

全球前500大富豪去年財富暴增2.2兆美元：川普是大贏家之一

川施壓下 新年逾350種藥物仍漲價

編譯盧炯燊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2026年至少有350種品牌藥物將會提高價格，包括輝瑞(Pfizer)等藥廠。(路透)
2026年至少有350種品牌藥物將會提高價格，包括輝瑞(Pfizer)等藥廠。(路透)

川普政府一再施壓藥廠調降藥物價格，但至少有350種品牌藥物在2026年內將會提高價格，包括新冠疫苗、人類呼吸道融合病毒(RSV)疫苗、帶狀皰疹疫苗以及重磅癌症治療藥物Ibrance等等，其中部分會在元旦開始漲價。

據路透2025年12月31日取得醫療保健研究公司3 Axis Advisors獨家提供的數據顯示，美國製藥廠2026年約有350種藥物漲價，較2025年增加100種，漲價幅度中位數約為4%，與2025年水準持平。

美國病患者目前的處方藥花費，遠高於其他已開發國家，普遍達三倍之多，因此有不少病患到其他國家買藥，最常見的就是跨境到加拿大。為此川普政府聲言要改變這種情況。

白宮12月初宣布與九家大型製藥公司達成協議，降低民眾的處方藥價格，其中包括安進(Amgen)、必治妥施貴寶(Bristol Myers Squibb)、百靈佳殷格翰(Boehringer Ingelheim)、基因泰克(Genentech)、吉利德科學(Gilead Sciences)、葛蘭素史克(GlaxoSmithKline)、默克(Merck)、諾華(Novartis)及賽諾菲(Sanofi)。

白宮當時表示，有關協議旨在支持參加聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)的病患。

然而路透援引 3 Axis Advisors 的數據發現，輝瑞(Pfizer)、賽諾菲、勃林格殷格翰、諾華及葛蘭素史克等藥廠依然計畫在1月1日起調漲部分藥物價格。

其中以輝瑞漲價的藥品種類最多，達80多種，包括抗癌藥物Ibrance、偏頭痛藥物Nurtec、用於輔助治療新冠肺炎的Paxlovid，以及一些醫院常用的藥物，例如嗎啡和氫嗎啡酮。

輝瑞解釋藥價漲幅大多低於10%，只有新冠疫苗Comirnaty漲價15%，聲稱價格調整低於整體通膨率，漲幅「溫和」。

總部位於英國倫敦的葛蘭素史克則說，約有20種藥物及疫苗的價格提高2%至8.9%，是為了支持研究創新，但強調仍維持合理價格。

報導指出，這次藥物漲價並未扣除給藥品福利管理機構的退費和折扣，另有9種藥物會降價，包括百靈佳殷格翰的糖尿病藥Jardiance。

2026年至少有350種品牌藥物將會提高價格，包括輝瑞(Pfizer)等藥廠。(...
2026年至少有350種品牌藥物將會提高價格，包括輝瑞(Pfizer)等藥廠。(路透)

新冠疫苗 輝瑞 白宮

上一則

明州補助詐騙曝光之際 托兒中心經理卻稱重要文件遭竊

下一則

明尼蘇達州爆詐領托兒補助 聯邦凍撥款 州長批政治操作

延伸閱讀

新年逾350種藥物漲價 輝瑞調漲80多種最多

新年逾350種藥物漲價 輝瑞調漲80多種最多
東灣1麻疹病例 聖誕節前核桃溪行蹤曝光

東灣1麻疹病例 聖誕節前核桃溪行蹤曝光
不隨聯邦調整 伊利諾州新生兒出生24小時內仍要打B肝疫苗

不隨聯邦調整 伊利諾州新生兒出生24小時內仍要打B肝疫苗
世衛再確認疫苗與自閉症無關 美衛生部長仍反對

世衛再確認疫苗與自閉症無關 美衛生部長仍反對

熱門新聞

哈佛大學校長最近到教育部長電郵感謝哈佛願支付2億元給聯邦，但哈佛在此之前已明確回絕和解條件。(路透)

哈佛願付2億？教長致謝 校長懵了：校方早已拒絕和解

2025-12-25 01:16
年滿65歲者明年報稅，可享新增的6000元扣除額。(美聯社)

年過65歲 國稅局這些減稅優惠別錯過

2025-12-23 01:00
喬治克魯尼(左)與其妻艾拉穆丁及子女入籍法國。(美聯社)

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

2025-12-30 09:09
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

2025-12-26 09:19
美國海關人員。（美聯社）

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

2025-12-31 09:10
華爾街日報報導，空服人員指出愈來愈多身體健全的乘客佯裝身體不適要求使用輪椅，由專人護送登機，藉此免排隊並優先占用頭頂行李架。(美聯社，示意圖，非當事人)

登機靠輪椅、下機靠雙腳 航空圈苦惱「登機橋耶穌」占便宜

2025-12-27 16:48

超人氣

更多 >
海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？
多州2026年將持續推動取消或降低房產稅

多州2026年將持續推動取消或降低房產稅
前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞
驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料
地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？