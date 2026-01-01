明尼蘇達州爆詐領托兒補助 聯邦凍撥款 州長批政治操作

由於詐欺嚴重，衛生部凍結明尼蘇達州托兒聯邦經費，圖為明尼亞波利斯ABC托兒中心負責人12月31日站在中心育嬰室。(美聯社)

川普 政府以防堵詐欺為由，宣布凍結撥付明尼蘇達州托兒補助款項，並要求全面稽查部分日托中心，明州 州長華茲 (Tim Walz)反批此舉是政治操作。衛生部官員又於12月31日表示，將凍結所有州的托兒款項，只有在證明合法花錢後才發放，官員未公布更多細節。

美聯社報導，衛生部(HHS)副部長歐尼爾(Jim O'Neill)12月30日在社群平台X發文表示，凍結資金是針對「在明尼蘇達州及全美顯然猖獗的公然詐欺行為」所做的回應。對此，明尼蘇達州州長華茲隨即在X上反擊，強調州政府多年來持續打擊詐欺，但他認為這次行動是「川普的長期政治布局」，他表示，「他(川普)正將此問題政治化，藉此削減真正幫助明州民眾的計畫。」

歐尼爾引用了一名右翼網紅上周發布的影片，該影片聲稱明尼亞波利斯由索馬利亞裔居民經營的托兒中心涉及高達1億元的詐欺。歐尼爾已要求華茲提交這些中心的審計報告，內容須包含出勤紀錄、執照、投訴案、調查與檢查紀錄。

明州近年詐欺案件頻傳，其中以非營利組織「餵養我們的未來」(Feeding Our Future)涉及的3億元疫情糧食詐欺案最顯著，當中已有57名被告遭定罪。聯邦檢察官本月還指控，自2018年以來支援明州14項計畫的180億元聯邦資金中，可能有一半以上遭竊取。

歐尼爾目前也代理聯邦疾病防治中心(CDC)主任職務，他在貼文中同時宣布，全美透過衛生部轄下「兒童與家庭管理局」(Administration for Children and Families)發放的款項，未來都必須先提出「合理用途說明」並附上收據或照片證明才會撥款。

衛生部助理部長亞當斯(Alex Adams)也表示，該機構每年提供明州約1.85億元的托育補助，「這些錢原本是要幫助1萬9000名美國兒童，包括幼兒與嬰兒，」「詐欺者偷走的每一塊錢，都是從這些孩子身上偷走的。」

川普長期批評華茲政府對詐欺案處理不力，並藉此針對該州全美規模最大的索馬利亞移民社群。曾為2024年民主黨副總統候選人的華茲則回應，預計於1月底完成的審計報告將能更清楚呈現詐欺範圍，並強調州政府已採取積極行動防範。另外，明州聯邦眾議員歐瑪(Ilhan Omar)則敦促外界，不要因少數人的行為而歸咎整個社群。