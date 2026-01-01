我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／時報廣場水晶球滿滿美國元素 亞當斯最後一次主持

全球前500大富豪去年財富暴增2.2兆美元：川普是大贏家之一

明州補助詐騙曝光之際 托兒中心經理卻稱重要文件遭竊

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

明尼蘇達州明尼亞波利斯市由索馬利亞裔經營的「諾科米斯托兒中心」(Nakomis Day Care)宣稱，近日遭人闖入並竊走「重要文件」，但警方表示，現場並無任何物品失竊。

「紐約郵報」報導，這起疑似入室盜竊事件發生之際，正值全美高度關注明尼蘇達州福利計畫詐騙案，目前已有80名索馬利亞移民因涉嫌詐騙州政府資金遭逮捕，讓索馬利亞移民經營的托兒中心成為輿論焦點。

諾科米斯托兒中心經理穆罕默德(Nasrulah Mohamed)表示，一名可疑人士於上月30日自托兒中心後方廚房進入，破壞牆面後闖入辦公室，並取走兒童入學資料、員工文件及支票簿等「重要文件」。

然而，明尼亞波利斯市警察局發布的初步報告指出，警方「未接獲任何財物損失的正式通報」。

諾科米斯托兒中心隨後公開一段監視器畫面，顯示設備儲藏室牆面破洞，石膏板後方可見成堆的混凝土空心磚。

穆罕默德指出，獨立記者薛爾里(Nick Shirley)上月26日發布一段調查影片，質疑明尼蘇達州兒童托育補助計畫可能遭濫用，影片曝光後引發廣泛關注，也使相關托兒機構承受壓力。

薛爾里在影片中走訪近十家托兒所尋找詐欺證據，但諾科米斯托兒中心並未出現在該影片中。

穆罕默德說：「這個消息令人震驚，我們不明白為何針對索馬利亞社群，一切都是因為有人拍攝並散布這些影片。」

他並表示，過去幾天托兒中心收到大量充斥威脅字眼的仇恨訊息，形容相關情況「令人恐懼，也讓人身心俱疲」，並指控薛爾里的報導內容不實。

明州當局已查明規模至少10億元的詐欺行為，觸及食品、住房及兒童保育等多個領域；檢方警告，實際涉案金額可能高達90億元。

聯邦衛生及公共服務部(HHS)上月30日宣布，凍結撥付給明州的兒童托育補助款，直到州政府出具用途合法的證明，前述款項光是去年就有1億8500萬元。

明州州長華茲(Tim Walz)上月30日透過社群平台「X平台」發文回應，指「川普政府長期打壓」，並寫道：「我們多年來一直打擊詐騙，這確實是個嚴重問題，但這其實是川普的長期計畫。他將此議題政治化，藉此削減協助明州居民的聯邦計畫資金」。

明州 詐騙 明尼蘇達州

上一則

索馬利亞裔涉詐聯邦福利 白宮：川普考慮褫奪公民身分

下一則

川施壓下 新年逾350種藥物仍漲價

延伸閱讀

一洲焦點／環台軍演然後呢？明州詐騙政府案、2026驗收年

一洲焦點／環台軍演然後呢？明州詐騙政府案、2026驗收年
2026年新規定上路 勞資、房東與消費者都受影響

2026年新規定上路 勞資、房東與消費者都受影響
租金透明法新年生效 助租戶找到穩租房

租金透明法新年生效 助租戶找到穩租房
明州索馬利亞移民詐騙福利案 FBI介入

明州索馬利亞移民詐騙福利案 FBI介入

熱門新聞

哈佛大學校長最近到教育部長電郵感謝哈佛願支付2億元給聯邦，但哈佛在此之前已明確回絕和解條件。(路透)

哈佛願付2億？教長致謝 校長懵了：校方早已拒絕和解

2025-12-25 01:16
年滿65歲者明年報稅，可享新增的6000元扣除額。(美聯社)

年過65歲 國稅局這些減稅優惠別錯過

2025-12-23 01:00
喬治克魯尼(左)與其妻艾拉穆丁及子女入籍法國。(美聯社)

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

2025-12-30 09:09
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

2025-12-26 09:19
美國海關人員。（美聯社）

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

2025-12-31 09:10
華爾街日報報導，空服人員指出愈來愈多身體健全的乘客佯裝身體不適要求使用輪椅，由專人護送登機，藉此免排隊並優先占用頭頂行李架。(美聯社，示意圖，非當事人)

登機靠輪椅、下機靠雙腳 航空圈苦惱「登機橋耶穌」占便宜

2025-12-27 16:48

超人氣

更多 >
海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？
多州2026年將持續推動取消或降低房產稅

多州2026年將持續推動取消或降低房產稅
前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞
驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料
地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？