法院裁定H-1B申請費10萬合法 美國商會上訴

編譯莊瑞萌／即時報導
川普政府將H-1B工作簽證申請費用提高至10萬元，美國商會提出上訴。(路透)
美國商會(The US Chamber of Commerce)不滿川普政府將H-1B工作簽證申請費暴增至10萬元，向聯邦法院提出上訴。新費用被視為重創仰賴外籍高階人才的美國科技產業，也引發多州與產業團體連番提告，相關爭議恐一路打到最高法院。

彭博(Bloomberg)報導，美國商會29日在華府聯邦法院提交上訴通知。稍早，法院於12月23日裁定川普政府大幅調高H-1B簽證申請費的作法合法。這項爭議源自於川普政府9月將H-1B簽證申請費提高至10萬元，理由是為了遏止企業濫用該制度、排擠美國勞工。H-1B簽證是美國就業型移民制度的核心之一，讓企業聘雇具大學學歷、從事專業工作的外籍人才，長期為科技產業的重要人力來源。

這場法律戰正持續升溫。川普於9月宣布徵收此費用的政策後，目前在麻州面臨十多個由民主黨執政州的挑戰，在加州也面臨全球護理人員派遣機構及多個工會的訴訟，外界預計這項爭議最終將交由最高法院裁決。這項政策標誌美國移民立場的劇烈轉變，川普與商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)甚至公開表示，新制將為國庫帶來超過1000億元的可觀收入。

不過，多名移民法律專家卻警告，如此大幅調高成本，恐對美國經濟造成嚴重衝擊，導致企業招聘受阻、營運成本上升，長期代價恐遠高於短期財政收益。

美國商會在10月的訴訟中主張提高規費作法屬於違法，因為已凌駕聯邦移民法並超出國會授予的收費權限，但由前總統歐巴馬任命的聯邦法官霍維爾(Beryl Howell)在23日的裁定中駁回相關主張，認定川普是依據「明確授權總統的法定權限」發布該公告。彭博分析師謝騰赫姆(Matthew Schettenhelm)指出，商會在後續抗告中將面臨艱難考驗。

他說，「霍維爾法官過去對川普政府立場強硬，但此次仍判決川普獲得全面勝利。假使連霍維爾都未發現該公告在法律上有瑕疵，很難想像華府巡迴上訴法院或最高法院會作出不同判斷。」

川普 工作簽證 H-1B

