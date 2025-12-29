前景不明 大企業觀望 2026年工作難找

我的頻道

編譯王曉伯／綜合報導　
華爾街日報指出，展望2026年的勞動市場，情勢不容樂觀。圖為紐約中央車站外的民眾。 （中新社）
華爾街日報指出，展望2026年的勞動市場，情勢不容樂觀。圖為紐約中央車站外的民眾。 （中新社）

華爾街日報指出，展望2026年的勞動市場，情勢不容樂觀。在經濟前景不明與寄望人工智慧(AI)科技能夠取代更多人力的心態下，企業界在擬定2026年度計畫時大都沒有把增加雇用做為選項，而是維持人事凍結，甚至會縮減人力。

雇用網站Indeed預測企業明年雇用人數只有微幅增加。電子商務網站Shopify與網路銀行Chime Financial都已表示，明年不會增加雇用人數。

本月稍早耶魯大學管理學院舉辦了一場企業執行長高峰會議，根據對與會者的調查，有66%的執行長表示他們計畫明年減少雇用或是維持現今人力，只有三分之一表示明年會增加人手。

人力資源公司凱利服務(Kelly Service)執行長雷登(Chris Layden)表示，大家現在都是抱持觀望的態度，「前景不明意味我們將繼續看到企業的投資偏向資本而不是人力。」

企業增雇人手的意願不高，其實有跡可循，11月的失業率已升至4.6%，是四年來的最高。與此同時，儘管保健與教育等領域在2025年都有增加雇用，但是跡象顯示白領勞動市場的成長現已陷入停滯。多家大企業，包括亞馬遜(Amazom.com)、Verizon、目標百貨(Target)與UPS近幾個月來都在縮減白領工作職缺。

企業界不願增聘人力主要是擔心經濟前景，同時也寄望AI科技能夠從事更多的工作。另外還有一些企業在新冠疫情期間增聘動太多人手，現在都仍在調節之中。

聯準會理事沃勒(Christopher Waller)在耶魯的企業執行長高峰會上表示，「我們現在幾乎是零成長，對勞動市場而言並不健康。」他指出，他曾與全國多位企業執行長交談，「每人都告訴我，我們不會增加雇用，因為我們要等著看AI還能做些什麼，能夠取代我們什麼工作，能做什麼我們不能做的工作。」他強調，「企業界現在的心態就是不需要增加人手。」沃爾是Fed下任主席的熱門人選之一。

企業這樣的態度使得勞動市場人人自危，大家都不敢離開現在的工作。IBM執行長克利希那(Arvind Krishna)表示，該公司的員工離職率目前是30年來的最低。IBM在美國員工的自動離職率目前在2%以下，遠低於過往的7%。克利希那也表示，「大家都不想更換工作，由於大家不願離職，進而也導致企業減少增加人手。」

富國銀行(Well Fargo)執行長夏夫(Charlie Scharf)表示，他預期AI對企業人力的影響「極為重大」，儘管可能還要數年之後才會實現。他指出，富國銀行2026年會繼續縮減人力。該銀行近年來已陸續減少雇用，目前雇用人數已由2019年的27萬5000人減至21萬人。

AI 耶魯大學 IBM

