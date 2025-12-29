「藍領富翁」崛起 柏加大畢業會計師轉當水電工 月收翻3倍

近年來「藍領富翁」崛起，嚴重缺工下，體力活的薪資迅速上漲；示意圖。（圖／123RF）

別再對水電工有負面印象。美國近年來「藍領富翁」崛起，嚴重缺工下，體力活的薪資迅速上漲。畢業於柏克萊加州大學 （UC Berkeley）的加州居民Chong Mai表示，自己從會計師轉行水電工，月薪翻三倍高達190萬日圓（約1.2萬美元）。

新美國夢 聚焦藍領階級

日本「朝日電視台」報導，「藍領富翁」一詞近年來席捲美國，在嚴重缺工下，藍領階級的薪資不斷上漲，成為新型態的「美國夢」。報導指出，包括水電、運輸、建築等傳統依賴體力的工作，收入都大幅攀升，造就不少藍領富翁。

報導舉例，電梯與電扶梯的技師，年薪中位數高達1660萬日圓（約10.7萬美元）；電路系統安裝或維修人員的年薪中位數也有1440萬日圓（約9.3萬美元）。值得一提的是，就算是什麼都不懂、從頭學起，收入依舊可觀。

頂大畢業轉行 薪資翻3倍

加州居民Chong Mai表示，自己擁有柏克萊加州大學的學位，畢業後也成為會計師，不過工作不久就因與老闆關係不融洽而離開。隨後Chong Mai透過朋友介紹，轉行成為一名水電工，月收入一口氣翻三倍，高達190萬日圓。

Chong Mai坦言，一開始確實什麼都不太會，依賴體力活也十分辛苦，轉行前三個月每天腳都會起水泡。不過日子久了漸漸熟練，Chong Mai十分享受這份安裝管道的工作，表示能動腦筋、親手創造的過程真的很有趣。

TVBS新聞網