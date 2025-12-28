我的頻道

節後購物潮謹慎消費 二手、折扣商店買氣燒

編譯王曉伯／綜合報導　
聖誕節後大減價，吸引另一波購物熱潮，圖為維州消費者在購物中心選購。(美聯社)
聖誕節後大減價，吸引另一波購物熱潮，圖為維州消費者在購物中心選購。(美聯社)

一如往年，消費者在聖誕節後再掀購物熱潮，然而在今年的年終購物旺季，由於消費者對經濟前景心存疑慮，多數湧向折扣店與二手商店，而且大都嚴格遵守預先所列妥的購物清單，減少亂買。

經濟前景不明與川普總統的對等關稅政策導致物價上漲，使得今年年終購物旺季的消費行為有所改變。據手機位置追蹤公司Placer.ai指出，愈來愈多的消費者以折扣店與二手商店取代購物中心，做為他們的血拼地點。分析平台奧多比分析公司(Adobe Analytics)也指出，消費者的購物態度也比往年謹慎，在購物前會先做功課，列出採購清單，並且嚴格遵守，由此也解釋了今年年終購物旺季消費者退貨率相對較低的原因。

Placer.ai指出，服飾與電子產品依然是年終購物旺季最熱銷的商品，但是與往年相比，銷售業績儘管有所增加，但是成長有限，主要是因為這兩類產品都是由進口產品所主宰，而川普的關稅政策使得它們的價格上揚。

調查顯示，在聖誕節前最後一周(15日到21日)到百貨公司的客流量要比去年同期減少13.2%，到傳統服飾店的客流量也比去年同期減少9%。根據分析，這些減少的客流量有一部分都是轉移到折扣商店，例如連鎖折扣百貨行TJ Maxx。折扣商店今年在聖誕節前最後一周的客流量比去年同期增加1.2%。

不過二手商店才是今年年終購物旺季最紅火的購物地點。 今年聖誕節前最後一周的客流量要比去年同期增加近11%。

Placer.ai指出，若是在以前，將購自二手店的商品當做禮物送人可能觀感不佳，但是在經濟前景不明與物價上漲的大環境下，大家似乎都已能接受別人穿過的衣物或是用過的物品來做為禮物。Placer.ai表示，根據調查，二手店的客流量通常不會在年終購物旺季出現明顯增長的現象，但是在今年黑色星期五的客流量卻是比去年同期增加5.5%。事實上，二手店今年下半的客流量就已比去年同期增加至少10%。

此外，調查也顯示，前往二手店購物的消費者平均所得較往年提高。今年10月到11月間，前來二手店購物的消費者的家庭所得平均值是75000元，高於去年同期的74900元與2023年的74600元。二手零售商Savers Value Village的執行長沃爾什(Mark Walsh)表示，「在我們的顧客中，所得較高的族群與年輕族群都在持續成長。」

