可負擔性危機蔓延 年收入逾10萬只敢在平價超市消費

美國消費者精打細算，歐洲來美發展的平價連鎖超市ALDI很受歡迎。(美聯社)

新婚夫妻檔，32歲的茲維爾(Brittany Zwier)和40歲的馬丁內斯(Frank Martinez)年收入超過10萬元，卻只在平價連鎖超市奧樂齊(ALDI)購買食品雜貨，「我們現在只買我們需要的東西，」茲維爾在新澤西州 的一家奧樂齊超市外說。

另一名顧客邁克爾·托雷斯(Michael Torres)和妻子有一個剛滿月的女兒，年收入不到5萬元，「能省多少很重要，你仍然要確保冰箱裡裝滿了食物。」

數百萬美國人的生活成本急劇上升。國家廣播公司新聞網(NBC News)民調顯示，超過一半的受訪者表示，為了控制預算，他們改變了購買的食品雜貨種類。同一項調查也指出，住房成本和食品成本是受訪者認為家庭面臨的兩大經濟難題。

可負擔性危機仍在持續。史坦普500指數(S&P 500)和道瓊工業指數(DJII)在聖誕節 前夕均收在歷史新高。今年第3季國內生產毛額(GDP)成長4.3%，經濟學家表示，消費者正分化成兩個截然不同的階層。

「K型經濟意味著一些美國人，通常是最富有的美國人，生活得很好，他們在K型經濟的頂端，收入和支出都在增加。」海軍聯邦信用合作社(Navy Federal Credit Union)首席經濟學者隆恩(Heather Long)說。許多收入在K型經濟底層，無法跟上食品、住房、水電費 和托兒費用的上漲。

美國勞工統計局(U.S. Bureau of Labor Statistics)數據顯示，過去一年，全國電費上漲了6.9%，是通貨膨脹率的兩倍多。

據全國能源補助主管協會(National Energy Assistance Directors Association，NEADA)稱，今年冬天，美國家庭僅在家庭供暖方面平均就要花費995元，比2024年增加84元。

「我們看到各個收入階級都轉向奧樂齊，沒有人願意為食品雜貨支付超過必要價格的費用，」奧樂齊回覆NBC。

過去十年，奧樂齊出現爆炸性增長。2012年在美國擁有1230家門市，到2023年，達到約2400家。奧樂齊計畫到2028年，全美再開設800家新店，進一步擴張。奧樂齊以低價和極簡的經營方式聞名，投幣式購物車、極少的品牌商品以及用紙箱或板條箱包裝的商品，都是奧樂齊購物體驗的一部分。