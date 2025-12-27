我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不只iPhone摺疊機 WSJ盤點2026年改變生活的科技趨勢

「川普級戰艦」是現代版「大和號」？挨批面子工程、恐成活靶

個人所得胡塗被多課稅？這3項目最易混淆 莫忽視規定

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
某些條款會要求納稅人把獲得其他稅務優惠的收入加回AGI，以確認是否符合福利資格，這種情況稱為「再調整總收入」。(美聯社)
某些條款會要求納稅人把獲得其他稅務優惠的收入加回AGI，以確認是否符合福利資格，這種情況稱為「再調整總收入」。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)報導，2026年若要保護收入不要被多課稅，必須注意三個容易搞混的項目。

1.再調整總收入(modified adjusted gross income)

國會通常一手送福利，一手縮減福利，減稅優惠逐漸降低、繳稅負擔逐漸增加的根據是納稅人調整後總收入(adjusted gross income)，AGI位於1040表格(Form 1040)第11行。不過，國會議員通過的某些條款會要求納稅人把獲得其他稅務優惠的收入加回AGI，以確認是否符合福利資格，這種情況稱為「再調整總收入」(MAGI)。由於MAGI造成隱藏稅務負擔加重，常常讓納稅人惱怒。

美國稅法的MAGI有十多種，內容各不相同，最常見的一種是適用於領取社安金收入或繳交紅藍卡(Medicare)收入基準保費的「收入相關每月金額調整」IRMAA)。報稅時要小心MAGI，但把收入加回之前不必過於驚慌。

2.羅斯個人退休帳戶(Roth IRA)免稅提領規定

由於規定複雜，犯錯恐要多繳稅或面臨10%罰款，最好確認國稅局的IRS Publication 590-B內容，並且考慮尋求專業協助，尤其是金額較高時。

如果Roth IRA持有人屆滿59歲半、持有帳戶至少五年，提領可完全免稅且免罰款。直接存入Roth IRA的金額可隨時免稅、免罰款提領，因此年輕勞工連續六年每年貢獻5000元到Roth IRA後，想提領3萬元來買車並無問題。然而，在未滿59歲半之前提領帳戶收益，很可能會面臨課稅及10%罰款。Ed Slott & Co個人退休帳戶專家柏格爾(Ian Berger)說，納稅人最好確認5498表格(Forms 5498)並洽詢帳戶管理機構。

3.透過個人退休帳戶(IRA)慈善捐款降低強制提領的稅務負擔

年滿70歲半的老年人如果想要做公益，從傳統型個人退休帳戶(traditional IRA)進行符合資格慈善捐款(qualified charitable distributions)，是最具有省稅效果的捐款方式。2025年QCDs上限為10萬8000元。雖然這筆捐款不能抵稅，但提款不會造成調整後總收入增加；73歲以上老年人的QCD還可以列入強制最低提款(required minimum distribution)計算，如此一來有助於降低提領的稅務負擔。

年滿59歲半的帳戶持有人可以提領任何金額，不過對於想要希望透過慈善捐贈降低RMD稅負的老年人來說，了解規則很重要。

某些條款會要求納稅人把獲得其他稅務優惠的收入加回AGI，以確認是否符合福利資格，...
某些條款會要求納稅人把獲得其他稅務優惠的收入加回AGI，以確認是否符合福利資格，這種情況稱為「再調整總收入」。(美聯社)

退休 紅藍卡 保費

上一則

今年冬季電力暖氣費 飆逾12% 省錢有5招

下一則

冰風暴襲東北部 逾6000航班大亂 2300萬人受影響

延伸閱讀

2026想避免被多課稅？WSJ教你3大招節稅

2026想避免被多課稅？WSJ教你3大招節稅
美國人越來越擔心的退休問題是礙於經濟需求須重返職場

美國人越來越擔心的退休問題是礙於經濟需求須重返職場
未成年入門投資 5類帳戶最適合

未成年入門投資 5類帳戶最適合
年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠

年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠

熱門新聞

年滿65歲者明年報稅，可享新增的6000元扣除額。(美聯社)

年過65歲 國稅局這些減稅優惠別錯過

2025-12-23 01:00
哈佛大學校長最近到教育部長電郵感謝哈佛願支付2億元給聯邦，但哈佛在此之前已明確回絕和解條件。(路透)

哈佛願付2億？教長致謝 校長懵了：校方早已拒絕和解

2025-12-25 01:16
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

2025-12-26 09:19
根據半島電視台取得的資料，美國人透過「血統繼承」申請雙重國籍的人數，從2023年以來可能成長了500%。(美聯社)

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

2025-12-23 13:46
昔日知名童星變得蓬頭垢面、衣衫襤褸。示意圖（歐新社）

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

2025-12-22 12:00
泰勒蔡斯是2000年代Nickelodeon電視頻道熱門節目「奈德的校園生存指南」的知名童星。(取材自IMDb)

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

2025-12-25 12:52

超人氣

更多 >
國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照
出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？

出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？
不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」

不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」
好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因

好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因
退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則