哈佛願付2億？教長致謝 校長懵了：校方早已拒絕和解

哈佛大學校長最近到教育部長電郵感謝哈佛願支付2億元給聯邦，但哈佛在此之前已明確回絕和解條件。(路透)

川普 政府針對被認為過度自由化的頂尖大學展開整頓，與哈佛大學(Harvard University)的交手堪稱指標之戰，如今出現最新轉折。紐約時報 24日報導，哈佛校長加伯(Alan Garber)20日接到教育部長麥克曼(Linda McMahon)電郵來信，內容對哈佛承諾支付2億元給聯邦政府表示感謝。這封信讓加伯感到困惑，因為哈佛先前已經拒絕政府提出的和解條件。加伯回信對麥克曼澄清立場，川普政府則加碼施壓，提出條件讓哈佛覺得根本無從談起。

報導指出，目前並不清楚麥克曼寫信給加伯是否因為溝通失誤，還是故意逼迫哈佛在年底之際接受談判條件。白宮 最初在夏季期間向哈佛提出一項構想，建議哈佛投入5億元於勞動力培訓計畫，以解決爭議。

麥克曼在20日的信中表示，哈佛「除了提供2億元現金」之外，願意再投入3億元於技術與職業教育，與政府對高等教育的願景高度一致。

加伯則回信寫道：「我確實需要澄清，在我們最近的談話中，我將我們的勞動力投資提案描述為5億元的方案，而不是3億元再加上2億元的現金支付。如果我們能就那些其他條款達成共識，我們已準備好投入5億元，用於我們所討論、且我已說明的勞動力發展計畫。」

這起風波凸顯川普政府官員為了讓哈佛做出更多讓步而扮演的角色，同時引發新的質疑：某些政府官員的聲音是否對維持政府對哈佛的威脅更有興趣，以便做為對其他大學殺雞儆猴的警告，至於是否能與全國最有錢大學達成協議，官員們其實沒有那麼在意。

加伯與麥克曼這次電郵互動，讓哈佛與川普政府之間的敏感談判出現更多動盪，也透露著川普政府不可捉摸的特質。即使是可能影響國家走向的重大談判，依然出現許多矛盾、混亂、溝通破局及火藥味。

哈佛雖然有大約570億元資金以及將近400年歷史，但學校主管今春表示，哈佛面臨華府多項威脅之下恐怕難以支撐，況且川普要到2029年才會卸任。後來哈佛與川普政府展開談判，但如今川普政府堅持哈佛要付2億罰款。