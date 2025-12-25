最大個人稅務詐欺達20年 德州富豪布萊克曼身後補稅加罰款7.5億

已故的「雷諾斯與雷諾斯公司」(Reynolds & Reynolds)前任執行長、德州億萬富豪布萊克曼。(取自萊斯大學商學院官網)

汽車經銷商開發軟體「雷諾斯與雷諾斯公司」(Reynolds & Reynolds)前任執行長、德州億萬富豪布萊克曼(Robert Brockman)2020年被司法部 起訴，指控逃漏稅長達20年，利用百慕達與瑞士等離岸實體隱瞞約20億收入。聲稱清白的布萊克曼2022年過世，為布萊克曼提供諮詢的一名休士頓稅務律師則在刑事訴訟 開庭前夕自殺。這起美國史上規模最大的個人稅務詐欺案，如今以布萊克曼遺產管理委員會同意支付7億5000萬元欠稅加罰款落幕。

國稅局 (IRS)原本向布萊克曼遺產管理委員會追討14億元欠稅與利息，其中光是應繳稅款與罰款就有9億9300萬元。

美國稅務法院(U.S. Tax Court)23日建檔紀錄顯示，在這起逃漏稅民事訴訟中，布萊克曼遺產管理委員會已與國稅局達成和解協議，同意支付欠稅及罰款共計7億5000元。華爾街日報報導，從法院紀錄裡無法得知布萊克曼遺產管理委員會要繳多少利息。

司法部2020年以逃漏稅罪名起訴布萊克曼，指控這位汽車軟體大亨建立複雜的離岸實體網絡，對國稅局隱匿大約20億元收入。訴狀指出，布萊克曼使用加密電腦伺服器，跟管理離岸實體網絡的手下溝通時，使用跟釣魚相關的術語為暗號。

根據聯邦調查，布萊克曼隱瞞的逃漏稅收入主要來自私募股權基金Vista Equity Partners的投資所得，布萊克曼是Vista Equity Partners創立初期的主要投資金主。

Vista Equity Partners執行長史密斯(Robert Smith)同樣捲入逃漏稅案，但2020年10月以1億4000萬元罰款跟司法部達成和解。

81歲布萊克曼等待逃漏稅刑事起訴開庭時在2022年過世。布萊克曼在世時向來反對政府，曾對同事表示國稅局是個貪腐組織，以不公平手段對待納稅人。

曾為布萊克曼與史密斯提供諮詢的一名休士頓稅務律師，刑事訴訟開庭前夕自殺。布萊克曼過世之後，逃漏稅案民事訴訟在稅務法院持續進行。

根據和解協議，布萊克曼遺產管理委員會將為報稅年度2004年至2018年的逃漏稅繳交4億5600萬元欠稅以及2億9400萬元罰款。