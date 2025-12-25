淫魔艾普斯坦文件 又發現逾100萬份 再塗黑？司法部數周後才公開

我的頻道

編譯盧炯燊／綜合報導
司法部23日公布之艾普斯坦檔案其中的一封電子郵件。由於文件內容被大量塗黑遮蓋，引發不滿。(美聯社)
司法部23日公布之艾普斯坦檔案其中的一封電子郵件。由於文件內容被大量塗黑遮蓋,引發不滿。(美聯社)

司法部聲稱發現超過100萬份疑似與艾普斯坦案有關的最新文件，為了保護受害者，須刪減部分內容，因此將會推遲數周才公開。

綜合路透等媒體報導，司法部24日在X平台發文指出，收到紐約南區聯邦檢察官及聯邦調查局(FBI)通知，表示又發現逾100萬份與已故淫魔富豪艾普斯坦案相關的文件。

司法部說已收到這些文件並展開審查，「我們已安排律師全天候審查文件，並依法遮蔽內容以保護受害者」，重申會盡快公布，但由於資料數量龐大，可能還需要幾星期時間。

司法部的發文並沒有詳細說明是在何時發現這些文件及過程，只說將「繼續完全遵守聯邦法律及川普總統的指示，公布這些文件。」

司法部在12月19-20日及23日先後公布兩批近3萬頁文件，第二批文件數量也相當龐大，超過1萬1000份文件。

迄今為止公布的文件包括數千張照片、法庭紀錄、大陪審團筆錄、FBI及司法部的文件、電子郵件、新聞剪報、影片和其他紀錄等。

然而由於文件刪減過度而招致輿論及民主黨人的不滿，對於司法部的抨擊主要集中在三個方面。

首先是刪除遮蓋幅度過大、公開內容比率過少。已公布的材料中存在大量整頁塗黑以及關鍵文件缺失的情況，一些長達百頁的文件甚至幾乎全黑，難以滿足公眾期待。'

此外公開方式不利於受害者。部分倖存者與代表律師指，受害者幾乎不可能在文件中找到與自身案件相關的信息；更嚴重的是，部分人的身分信息未獲妥善刪改而遭二次傷害。

還有是缺乏上文下理會帶來誤讀風險。部分材料以照片、清單、碎片化紀錄為主，缺少配套說明，文件中出現名字或照片並不等同於違法指控成立，若然缺乏全理框架，很容易把公眾的討論推向看圖定罪。

