產能過剩+關稅政策+加國抵制 金賓波本威士忌暫關肯塔基州酒廠1年

全球知名波本威士忌品牌「金賓」位於肯塔基州克萊蒙特的蒸餾廠，將自2026年起停產至少一年。（美聯社）

受川普政府關稅 政策及市場需求疲軟影響，全球知名波本威士忌品牌「金賓」(Jim Beam)宣布，位於肯塔基州 克萊蒙特(Clermont)的蒸餾廠將自2026年起停產至少一年。這反映出需經多年陳釀的威士忌產業，正處於外交經貿動盪與消費者需求改變的艱難時刻。

美聯社報導，金賓公司表示暫停克萊蒙特廠的生產，將使公司有時間對該設施進行升級投資。停產期間，該址的裝瓶線、倉庫以及詹姆斯賓(James B. Beam Distilling Co.)釀酒廠遊客中心與餐廳仍將維持營運，此外，位於肯塔基州波士頓(Boston)規模較大的蒸餾廠也會繼續運作，金賓在聲明中指出，「將持續評估生產規模，以精準因應消費需求。」代表該廠工人的「聯合食物商業作業員國際工會」(United Food Commercial Workers International Union)當地分會指出，受影響員工將由公司重新分配工作，目前並無裁員計畫。

波本威士忌產業本質上是一場對未來的賭注，以金賓旗艦產品為例，裝瓶前必須在木桶陳釀至少四年。然而，當前美國、歐洲、加拿大 之間的關稅壁壘，加上川普提出將加拿大併入美國的言論引發抵制運動後，造成當地消費者抵制美國酒類產品，都讓業者腹背受敵。根據美國蒸餾酒協會(Distilled Spirits Council of the United States)數據，2025年第二季美國烈酒整體出口量較去年同期下降9%，其中對加拿大的出口額在4月至6月間暴跌85%。

儘管如此，近年來波本威士忌產量其實大幅成長，肯塔基蒸餾酒生產商協會(Kentucky Distillers’ Association)指出，截至今年1月，肯塔基州倉庫中熟成中的波本威士忌酒桶約達1600萬桶，數量是15年前的三倍以上，但銷售數據與民調卻顯示，美國民眾的飲酒量已降至數十年來的新低。產能過剩與外交關稅的雙重夾擊，迫使指標性酒廠也不得不踩下煞車。

目前約95%的美國波本威士忌產自肯塔基州，產業團體估計，波本威士忌產業可為當地帶來超過2.3萬個工作機會並創造約22億元的經濟產值。