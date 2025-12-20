我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列擬再度對伊朗動武 傳內唐亞胡準備遊說川普加入

紐約長島79歲失智婦失蹤多日 議員、警方與華社持續尋人

未涉反壟斷 FTC核准Nvidia 50億入股英特爾

編譯陳律安／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯邦貿易委員會已核准Nvidia 50億元入股英特爾，以共同開發AI晶片技術。(路透)
聯邦貿易委員會已核准Nvidia 50億元入股英特爾，以共同開發AI晶片技術。(路透)

聯邦貿易委員會(FTC)已核准人工智慧(AI)晶片巨頭Nvidia(輝達，又譯英偉達)與英特爾價值50億元的合作協議，暗示主管機關認為這樁交易並未立刻構成反托辣斯疑慮。

輝達與英特爾在9月簽署策略夥伴協議，輝達將以23.28元的價位，買進價值50億元的英特爾股票，以共同開發AI與晶片技術，應用於下一代個人運算產品與資料中心。

這項協議將整合輝達的繪圖處理器(GPU)與英特爾的中央處理器(CPU)技術，與晶圓代工龍頭台積電、超微等對手一較高下。

輝達掌控大約85–95%的資料中心GPU市場，其支配地位已引發反托辣斯疑慮，若與英特爾的交易完成，將進一步鞏固其市場地位。

在2022年，FTC擋下輝達與晶片設計業者安謀(ARM)價值400億元的併購案。

而FTC這次放行輝達與英特爾的交易，暗示主管機關認為這樁交易視為並未立即構成反壟斷違規。

另外，伯恩斯坦分析師羅斯根(Stacy Rasgon)指出，相較於費城半導體指數，輝達「目前的交易價格約有13%的折價，從歷史估值來看，PR值是1」(只有1%的情況比現在更低)，這意味著輝達股票罕見出現如此具吸引力的水準。

輝達 英特爾 AI

上一則

美簽作業期拉長 Google籲外籍員工暫勿出國

延伸閱讀

英特爾試用中國相關晶片設備 共和黨議員批國安威脅

英特爾試用中國相關晶片設備 共和黨議員批國安威脅
英特爾重磅宣布 聘請川普經濟顧問出任主管

英特爾重磅宣布 聘請川普經濟顧問出任主管
中資背景？英特爾傳測試新晶片設備商製造工具

中資背景？英特爾傳測試新晶片設備商製造工具
傳英特爾測試製造設備「有中資背景」 前國安官員：技術保護嚴重漏洞

傳英特爾測試製造設備「有中資背景」 前國安官員：技術保護嚴重漏洞

熱門新聞

共和黨德州聯邦眾議員杜因。（路透）

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

2025-12-17 11:42
猶他州蘊藏大量稀土礦產，等待開採。（美聯社）

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

2025-12-13 10:50
華爾街日報指中國電玩大亨徐波利用代理孕母，在美國生下數十名甚至上百名子女。(取自微博)

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

2025-12-15 04:36
小川普已與棕櫚灘名媛貝蒂娜‧安德森(Bettina Anderson)訂婚。(路透)

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

2025-12-16 09:53
警方調查布朗大學槍案，公布監視錄影和嫌疑人的照片。(路透)

布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡

2025-12-18 21:55
監視器拍攝到布朗大學槍案兇嫌瓦倫特在阿拉莫租車公司取車的畫面。（路透）

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

2025-12-19 09:11

超人氣

更多 >
普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」
2026年4生肖沉睡福運甦醒了 他因家庭關係好轉帶動終極競爭力

2026年4生肖沉睡福運甦醒了 他因家庭關係好轉帶動終極競爭力
長照人倫悲劇 華人社區藏「柔似蜜」隱憂

長照人倫悲劇 華人社區藏「柔似蜜」隱憂
淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡
26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底