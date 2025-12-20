未涉反壟斷 FTC核准Nvidia 50億入股英特爾

聯邦貿易委員會已核准Nvidia 50億元入股英特爾，以共同開發AI晶片技術。(路透)

聯邦貿易委員會(FTC)已核准人工智慧(AI )晶片巨頭Nvidia(輝達 ，又譯英偉達)與英特爾 價值50億元的合作協議，暗示主管機關認為這樁交易並未立刻構成反托辣斯疑慮。

輝達與英特爾在9月簽署策略夥伴協議，輝達將以23.28元的價位，買進價值50億元的英特爾股票，以共同開發AI與晶片技術，應用於下一代個人運算產品與資料中心。

這項協議將整合輝達的繪圖處理器(GPU)與英特爾的中央處理器(CPU)技術，與晶圓代工龍頭台積電、超微等對手一較高下。

輝達掌控大約85–95%的資料中心GPU市場，其支配地位已引發反托辣斯疑慮，若與英特爾的交易完成，將進一步鞏固其市場地位。

在2022年，FTC擋下輝達與晶片設計業者安謀(ARM)價值400億元的併購案。

而FTC這次放行輝達與英特爾的交易，暗示主管機關認為這樁交易視為並未立即構成反壟斷違規。

另外，伯恩斯坦分析師羅斯根(Stacy Rasgon)指出，相較於費城半導體指數，輝達「目前的交易價格約有13%的折價，從歷史估值來看，PR值是1」(只有1%的情況比現在更低)，這意味著輝達股票罕見出現如此具吸引力的水準。