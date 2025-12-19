曾獲普立茲獎 曾獨家採訪胡森及賓拉丹 戰地記者阿奈特91歲辭世

戰地記者阿奈特17日去世，享耆壽91歲。圖為阿奈特1963年攝於吉隆坡。（美聯社）

普立茲獎得主、曾在槍林彈雨中報導越戰和波斯灣戰爭的戰地記者阿奈特（Peter Arnett）去世，享耆壽91歲。阿奈特的兒子安德魯·阿奈特（Andrew Arnett）表示，父親生前患有前列腺癌，17日於加州 新港灘（Newport Beach）辭世。

美聯社報導，阿奈特因替美聯社報導越戰，1966年榮獲普立茲國際新聞獎。他奔走戰火前線數十年，從越南 的稻田到伊拉克的沙漠，為全球呈現第一手戰事報導。

現任美聯社駐聯合國首席記者李德瑞（Edith Lederer）1972至1973年曾在越南與阿奈特共事，她說：「阿奈特是同世代最偉大的戰地記者之一。他無所畏懼，是出色的作家和說故事者；無論是文字或電視鏡頭前的報導，都是後世新聞工作者和歷史學者的典範。」

阿奈特在美聯社擔任過一年的印尼記者，之後便前往越南，自1962年至1975年越戰結束，持續為美聯社報導越戰新聞，樹立名聲。但要到1991年第一次波灣戰爭爆發，他為美國有線電視新聞網（CNN）自伊拉克現場直播戰事，才真正家喻戶曉。

在美軍主導進攻伊拉克前，幾乎所有西方記者都逃離巴格達，阿奈特選擇留下，從飯店房間用手機連線報導。在砲彈聲和空襲警報聲中，阿奈特用他帶有紐西蘭口音的話語平靜敘述：「你們可能聽到了，就在我附近發生了爆炸。」

阿奈特還獨家採訪伊拉克獨裁者胡森（Saddam Hussein）及後來策畫9-11事件的賓拉丹（Osama bin Laden），引發巨大爭議。1995年阿奈特出版回憶錄「戰場現場：從越南到巴格達，35年世界戰區紀實」（Live From the Battlefield: From Vietnam to Baghdad, 35 Years in the World’s War Zones）。

1999年阿奈特自CNN辭職。2003年，他為國家廣播公司（NBC）和國家地理頻道報導第二次波灣戰爭，因接受伊拉克國家電視台採訪而被解雇。不到一周，他就被台灣TVBS、阿拉伯聯合大公國及比利時電視台邀約，繼續報導戰事。

2007年阿奈特受聘中國汕頭大學擔任新聞學教師；2014年退休 ， 與妻子阮妮娜（Nina Nguyen）定居南加州。