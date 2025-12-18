我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「掃地機器人始祖」iRobot CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

美「掃地機器人始祖」iRobot的CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

大陸中心／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
iRobot旗下擁有掃地機器人品牌Roomba。(美聯社)
iRobot旗下擁有掃地機器人品牌Roomba。(美聯社)

開發掃地機器人「Roomba」的美國iRobot公司日前宣布申請適用「美國破產法」第11章。該公司CEO加里·科恩（Gary Cohen）16日接受日媒訪問，就經營破產的原因表示，「在產品的技術創新方面，落後（中國的）競爭企業4年。」

12月14日，iRobot公司宣布申請適用「美國破產法」第11章，待美國法院批准後，iRobot的全部股份將轉讓給Roomba的代工方、債權人中國杉川集團（Picea Group）旗下企業，計畫到明年2月完成手續、於杉川集團旗下經營重建。

日經中文網18日報導稱，科恩接受了日本經濟新聞採訪。事實上，早在2022年，美國亞馬遜同意以包括負債在內約17億美元進行收購，但美歐的反壟斷部門因擔心亞馬遜在電商領域對其它公司的掃地機器人不利，未批准收購計畫，收購於2024年1月告吹。科恩在卸任聯合創始人後，於2024年5月就任CEO。

科恩在解釋破產原因時表示，收購審查拖延了1年半，再加上多功能產品的開發、尖端感測器技術的採用延遲等判斷失誤，創新在4年裡陷入停滯，被其它企業超過。

據美國市調公司IDC數據，在家用掃地機器人市場，iRobot的全球市占，從2017年的約5成，跌至今年前9個月的7%。全球分額居首位的北京石頭世紀科技，與居於第2位的科沃斯（Ecovacs）等中企崛起，不僅價格便宜，而且在1台即可完成擦拭地板水漬等功能，也領先於iRobot。

至於進入杉川集團旗下後，科恩表示，將保持Roomba的品牌、各地區的銷售體制，並引入中國產品開發速度。他主張將總部功能和行銷部門留在美國，以與（其它）中企畫清界限。他也強調，關於Roomba蒐集、管理的數據，「現在和今後都不會（保存在中國的伺服器上）」。

科恩表示，今後會持續致力於拓展日本市場，明年春季也會在該市場有新產品。據英國歐睿國際的統計顯示，該公司在日本的市占為6成，目前仍居首位。

日本 亞馬遜 CEO

上一則

華納拒派拉蒙高價收購 質疑其擔保 指Netflix條件較佳

下一則

2025年初美航客機與黑鷹空中相撞釀67死 美政府承認存在過失

延伸閱讀

川普演說喊「榮景在即」是畫大餅？經濟數據未配合演出

川普演說喊「榮景在即」是畫大餅？經濟數據未配合演出
關稅賺很多 川普發「戰士紅利」逾百萬軍人可獲1776美元

關稅賺很多 川普發「戰士紅利」逾百萬軍人可獲1776美元
下屆美國政府承認嗎？川普金卡在中國遇冷 疑慮讓富豪卻步

下屆美國政府承認嗎？川普金卡在中國遇冷 疑慮讓富豪卻步
「川普當著全世界侵犯他國主權」 委內瑞拉海軍護航油船告狀安理會

「川普當著全世界侵犯他國主權」 委內瑞拉海軍護航油船告狀安理會

熱門新聞

(路透)

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

2025-12-10 12:23
猶他州蘊藏大量稀土礦產，等待開採。（美聯社）

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

2025-12-13 10:50
川普總統二度執政上台首日簽署行政命令取消出生公民權（birthright citizenship）引發訴訟。示意圖（美聯社）

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

2025-12-12 10:32
專家建議夫妻制定清晰的財務目標，例如償還債務、改善住房條件、為子女未來儲蓄、建立退休保障等等。（美聯社）

每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦

2025-12-11 12:15
范斯夫婦的婚姻被輿論熱議。(美聯社)

被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲

2025-12-10 01:14
華爾街日報指中國電玩大亨徐波利用代理孕母，在美國生下數十名甚至上百名子女。(取自微博)

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

2025-12-15 04:36

超人氣

更多 >
住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏

格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏
楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」