布朗大學2死9傷槍案 迄今未找到兇手 FBI挨批 川普指責監視器太少

普羅維登斯市警局公布一段監視器錄影，顯示疑似布朗大學槍擊案兇手的身影。(路透)

布朗大學校園槍擊 案造成2死9傷，至今五天兇嫌仍然在逃。警方及聯邦調查局(FBI )事後展開大規模搜捕，但毫無進展而飽受批評，總統川普 則反而指責是布朗大學校園內監視攝影機不足。

網路媒體國會山莊報(The Hill)報導，川普17日在其自創真實社群(Truth Social)平台上發文指責布朗大學，「這簡直不可原諒，在當今時代，還能更糟嗎！！！」

川普先前已批評布朗大學未能及時抓獲兇嫌，聲稱這是「學校的問題」。

川普15日表示，「他們(大學)有自己的保全人員，有自己的警察。他們什麼都有，這個(抓不到兇嫌)問題你應該問學校，而不是FBI。我們是事後才介入的，FBI會做得很好，他們也是事後才介入的。」

對於川普的指責，大學發言人發聲明說，該校擁有「覆蓋範圍廣泛的監控網，在校園內外建築及場所已安裝超過1200個攝影機，主要是安裝在人流密集區域，例如街道、人行道、校園走廊，以及建築物的出入口。

但他承認，「布朗大學的監視攝影機，並未覆蓋全校250多棟建築物的每一條走廊、教室、實驗室及辦公室」；同時說基於安全考慮，不宜透露攝影鏡頭所在具體建築物及位置。

另外，布朗大學所在的羅德島州檢察長內隆哈(Peter Neronha)也不同意川普指FBI是事後才介入的說法。

內隆哈向有線電視新聞網CNN表示，這不是布朗大學的問題，而是全國性的問題，「沒有人能夠預見這些事件的發生，唯一可做的就努力加強本州、本市等地的機構安全，因為你永遠無法抵禦所有威脅」。

FBI 目前懸賞5萬元，徵求協助確認、逮捕並定罪槍擊案嫌疑人的線索。警方描述嫌犯為一名身材魁梧的男子，身高約5英尺8吋。目前唯一可見的監控畫面，是一名被列為「關係人」的男子在校園附近住宅區行走的影像。