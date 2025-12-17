世足高價門票惹怒球迷 FIFA讓步提供「忠實球迷票」 只要60元

我的頻道

記者胡玉立／綜合報導
國際足球總會16日宣布下調部分世界盃門票價格，每場比賽將提供60元門票給「忠實球迷」。圖為國際足總主席英凡提諾。(美聯社)
國際足球總會16日宣布下調部分世界盃門票價格，每場比賽將提供60元門票給「忠實球迷」。圖為國際足總主席英凡提諾。(美聯社)

2026年美加墨足球世界盃(World Cup)傳出決賽門票將從4185元起跳，超高票價引爆全球球迷強烈反彈；國際足球總會(FIFA)16日宣布下調部分世界盃門票價格，每場比賽將提供60元門票給「忠實球迷」。

FIFA表示，每場比賽提供的60元門票將發放給參賽球隊所屬的國家足球協會，由這些足協決定如何分配60元球票給多次到場觀看比賽的忠實球迷。

美聯社報導，每場比賽60元門票數量可能只有幾百張；它們被FIFA稱為「球迷入門級」(Supporter Entry Tier)價格類別。FIFA沒有具體說明為何大幅改變策略，只表示降價是為了「進一步支持隨隊前往各地觀賽的球迷」。

2026年北美世界盃將首度有48支球隊參賽，之前的世界盃參賽球隊為32支；預計將為FIFA帶來至少100億元收入。但上周FIFA公布門票計畫時，並沒有為參賽球隊提供最低價門票，讓全球球迷大感震驚憤怒。

以決賽門票為例，三個價格等級分別是4185元、5560元、8860元。至於小組賽階段，不含主辦國美國、加拿大墨西哥在內的比賽，最低票價為120元至265元不等。早在八年前美加墨聯合申辦世界盃賽事時，曾承諾提供數十萬張21元門票，但FIFA還是設定了前述票價。

近幾個月來，球迷對於FIFA運營的轉售平台「動態定價」和額外費用，批評聲浪日益高漲；儘管這兩種做法在美國娛樂業很常見，但對全球足球迷來說卻很陌生，歐洲球迷尤其憤慨。

上周，球迷憤怒情緒進一步升級。有線電視新聞網(CNN)報導，代表球迷利益的「歐洲足球球迷組織」(Football Supporters Europe，FSE)表示，FIFA向最忠實球迷開出「敲詐式高票價」，令人震驚；FSE呼籲FIFA立即暫停售票，「直到找到尊重世界盃傳統、普及性與文化意義的解決方案為止」。

根據FSE聲明與其掌握資訊，死忠球迷若想從小組賽首戰一路跟隨球隊看到決賽，至少得花6900元；「幾乎是上屆卡達世界盃的五倍」。

世界盃 墨西哥 加拿大

2026世界盃惹怒足球迷 FIFA讓步：提供參賽國球迷60元門票
